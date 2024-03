Presidente da França, Emmanuel Macron, inaugura o Institut Pasteur de São Paulo na USP

Para a diretora do Institut Pasteur, Yasmine Belkaid, “a inauguração do Institut Pasteur de São Paulo confirma nosso forte compromisso com nossos parceiros brasileiros, de trabalhar em uma estreita parceria para a saúde de todos, tanto local quanto internacionalmente. Hoje, para responder aos novos desafios globais, é essencial estudar o impacto das mudanças climáticas na saúde e as condições de surgimento de novos patógenos. A comunidade científica deve se comprometer com uma abordagem plural e coletiva, por meio da criação de instituições multidisciplinares e internacionais”.

A cerimônia também contou com a presença do ministro da Europa e dos Assuntos Estrangeiros da França, Stéphane Séjourné; do secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan; da diretora-executiva do Institut Pasteur de São Paulo, Paola Minopri; do presidente da Fapesp, Marco Antonio Zago; diretor administrativo da Fapesp e presidente do Conselho do IPSP, Fernando Menezes; do vice-presidente do Conselho do IPSP, François Romaneix; do presidente do CNRS, Antoine Petit; do embaixador da França no Brasil, Sylvie Lemmet; do cônsul-geral da França em São Paulo, Yves Teyssier D’Orfeuil; e de dirigentes da Universidade.

A visita à USP faz parte da agenda de compromissos do presidente francês no Brasil. Em São Paulo, além da Universidade, Macron também participou do Fórum Econômico Brasil-França e se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e com empresários brasileiros na Fiesp.

Institut Pasteur de São Paulo