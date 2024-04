Fatecs: veja o cronograma do vestibular para o segundo semestre

Na terça-feira (2), começa o prazo para solicitar a isenção e a redução da taxa de inscrição do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). Esta é a primeira etapa do calendário do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024.

A inscrição para concorrer a uma vaga deve ser feita pela internet, a partir de 16 de abril até as 15h de 7 de junho. O exame será aplicado em 30 de junho. O interessado pode consultar o cronograma completo no site vestibularfatec.com.br e na página do Centro Paula Souza (CPS).

O processo seletivo dá acesso às vagas de Ensino Superior Tecnológico gratuito das Fatecs distribuídas em todas as regiões do estado. Com currículos constantemente atualizados, são mais de 80 opções de cursos alinhados às atuais demandas do mercado de trabalho. Em breve, será divulgada a oferta de cursos e vagas.

Confira as principais datas do processo seletivo das Fatecs:

2 a 12 de abril, até as 15h: inscrições para pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição;

16 de abril a 7 de junho, até as 15h: período de inscrições para o vestibular das Fatecs;

24 de abril, a partir das 15h: resultado dos pedidos de isenção e redução;

26 de junho, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova;

30 de junho, às 13h: prova do vestibular das Fatecs;

1º de julho, a partir das 15h: publicação do gabarito oficial;

15 de julho, a partir das 15h: publicação da classificação geral e convocação da primeira chamada.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.