Cultura abre chamamento para gerenciamento do CultSP Pro

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo abriu convocação pública para credenciar Organizações Sociais (OSs) interessadas no gerenciamento do programa CultSP Pro – Escolas de Profissionais e de Empreendedores da Cultura. A convocação, publicada no Diário Oficial, permanece aberta pelos próximos dois meses, e as OSs podem consultar toda a documentação necessária para o credenciamento pelo site.

Podem participar todas as entidades privadas sem fins lucrativos, que possuam qualificação como Organização Social de Cultura e atendam aos critérios estabelecidos na Resolução. “O CultSP Pro representa uma oportunidade única para os profissionais da indústria criativa, com cursos adaptados às necessidades de cada segmento cultural. Esta iniciativa não só fortalece a qualificação de mão de obra da indústria criativa, mas contribui, também, para o desenvolvimento e diversificação do cenário cultural em todo o Estado de São Paulo”, ressalta a secretária da pasta, Marília Marton.

A convocação pública será feita de forma híbrida, em três etapas: primeiro, será realizado o credenciamento; em seguida, a habilitação e recebimento das propostas, de forma virtual; e, por fim, será realizada a conferência da documentação e uma sessão pública presencial com representantes de todas as Organizações Sociais que apresentaram propostas.

O contrato com a OS terá vigência de 60 meses. O investimento previsto para o CultSP Pro no segundo semestre de 2024 é de R$10 milhões. Já o valor total do contrato, até 2029, será de mais de R$153,6 milhões.

CultSP Pro

Em um processo de evolução, as Oficinas Culturais do Estado foram reformuladas e ganharam uma nova identidade, passando a se chamar CultSP Pro – Escolas de Profissionais e de Empreendedores da Cultura. Com abrangência em todo o Estado de São, serão ofertadas uma grande diversidade de cursos adaptados às necessidades de cada segmento cultural.

Os cursos do CultSP Pro terão carga horária, de 16h até 128h, nas categorias: Artes cênicas, Artes visuais, Audiovisual, Produção de conteúdo e editorial, Música, Museus e espaços culturais, Atividade artesanal, Games e Tecnologia em Artes, Moda, Patrimônio, Gastronomia tradicional brasileira.

O polo central do CultSP Pro na capital paulista será o prédio da Oswald de Andrade, espaço que já abriga a São Paulo Companhia de Dança, e continuará funcionando normalmente, mantendo suas portas abertas para toda a comunidade artística. No interior, o programa chegará por meio de parcerias com as prefeituras.

As aulas terão início em agosto, com a oferta inicial de 100 turmas e 20 diferentes cursos. Para o ano de 2025, a expectativa é ampliar esse número, com 250 turmas e mais de 50 cursos.