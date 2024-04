Fatec Taquaritinga cria game para ajudar pessoas com autismo

O evento em homenagem ao Mês de Conscientização sobre o Autismo, realizado pela Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Taquaritinga, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), marca o pré-lançamento de uma nova tecnologia assistiva.

Desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software (GPES) da Fatec, o objetivo do game Vidaut é reforçar nas pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) o aprendizado de atividades da vida diária.

“Os desafios propostos no jogo são todos inspirados no cotidiano das crianças da Apae de Taquaritinga. Elas devem desempenhar o passo a passo de tarefas, como escovar os dentes, por exemplo”, explica a professora responsável pelo GPES, Daniela Gilbertoni.

Além da educadora, nove estudantes dos cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet participam do desenvolvimento do game, que ainda está em andamento. A ideia é que o jogo seja disponibilizado em breve para celulares e tablets.

O evento

Gratuito e aberto ao público, o Mês de Conscientização sobre o Autismo na Fatec Taquaritinga está com inscrições abertas exclusivamente pela internet até esta quarta-feira (3). Além do pré-lançamento do game Vidaut, o evento conta com palestras sobre temas como inclusão por acolhimento, bullying e cyberbullying, entre outros – confira a programação abaixo.

“Estamos buscando aumentar a compreensão sobre o autismo entre nossos professores, alunos e comunidade externa, com o objetivo de promover uma sociedade mais inclusiva, informada e solidária” afirma a diretora da Fatec Taquaritinga, Luciana Aparecida Ferrarezi.

“Também queremos proporcionar um espaço para que nossos alunos diagnosticados com transtorno de espectro autista e seus familiares compartilhem experiências, obtenham suporte mútuo e descubram recursos disponíveis na unidade.”