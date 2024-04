Estação da CPTM faz cadastramento de jovens para vagas de estágio e cursos

A Estação Corinthians-Itaquera da CPTM oferece nesta semana a oportunidade de cadastramento em vagas de estágio e cursos de aprendizagem para estudantes entre 14 e 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior. Durante a ação, que acontece nesta quinta-feira (4), também haverá divulgação de cursos online, orientações e atendimento pelos profissionais do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee).

“O Ciee em Movimento é uma ação de extrema importância para nós. Acreditamos que através de atividades como esta iremos facilitar e ampliar as oportunidades para os jovens que estejam interessados em iniciar a trajetória na carreira profissional e que buscam uma chance no mercado de trabalho”, explica Rodrigo Pontes, gerente de Marketing da CPTM.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.