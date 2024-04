Governo de SP levará até 20 empresas para festival de cinema e publicidade na França

O Governo de São Paulo levará até 20 empresas paulistas para dois dos maiores eventos do mundo do setor audiovisual: os festivais de cinema e publicidade de Cannes, na França. As empresas interessadas devem consultar o regulamento e se inscrever pelo site da InvestSP até 16 de abril e 16 de maio, respectivamente, para cada festival.

As missões empresariais serão realizadas pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Além de incentivar a troca de conhecimentos, a iniciativa busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

Esta será a primeira missão do CreativeSP para o Festival de Publicidade Cannes Lions, que acontece entre 17 e 21 de junho e é considerado o maior evento de criatividade, comunicação e marketing do mundo. Por outro lado, o programa esteve presente nas duas últimas edições do tradicional Festival de Cinema de Cannes, que, em 2024, acontecerá entre 14 e 25 de maio. A projeção de negócios gerados pelas empresas participantes do CreativeSP em 2022 e 2023 passa de R$ 225 milhões.

“O Governo de São Paulo está apoiando até 20 empresas paulistas em sua jornada para os grandes eventos internacionais de audiovisual. Juntos, estamos construindo um futuro brilhante para a indústria cultural de São Paulo e fortalecendo nossa presença no cenário global. Vamos celebrar a criatividade, a comunicação e o marketing, e mostrar ao mundo o talento e a visão únicos das empresas paulistas”, declarou a secretária de Cultura, Marília Marton.

As companhias selecionadas terão a oportunidade de participar do Marché duFilm (Mercado do Filme), espaço no qual produtores, distribuidores, investidores e representantes de festivais do mundo todo se encontram para fazer negócios. Ele reúne cerca de 14 mil profissionais de pelo menos 140 países, além de aproximadamente 4 mil filmes e projetos.

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Até R$ 2,5 bilhões em negócios na indústria cultural

Em 2023, o CreativeSP levou 80 empresas da indústria cultural para nove dos maiores eventos de economia criativa do mundo: SXSW (EUA), GDC (EUA), Festival de Cinema de Cannes (França), Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha), Womex (Espanha), Web Summit Lisboa (Portugal) e Ventana Sur (Argentina).

A projeção de novos negócios gerados pelas empresas participantes é de R$ 404 milhões, alta de 13% na comparação com 2022, com a criação de 7,8 mil vagas de trabalho, um avanço de 18%. Os bons resultados levaram o Governo de SP a prorrogar o CreativeSP até 2028. A expectativa é que, até lá, o programa injete cerca de R$ 2,5 bilhões na indústria cultural paulista.

Em 2024, já foram realizadas três missões: Festival de Cinema de Berlim (Berlinale), na Alemanha, South by Southwest (SXSW) e Games DevelopersConference (GDC), ambos nos Estados Unidos.