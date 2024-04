Qualifica SP Meu Primeiro Emprego abre 4,2 mil vagas em cursos profissionalizantes

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu na terça-feira (2) as inscrições para 4.275 vagas em seis opções de cursos remotos e gratuitos do Qualifica SP Meu Primeiro Emprego para todo o estado de São Paulo. A ação é destinada a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que buscam inserção no mercado de trabalho, principalmente nas áreas do setor produtivo.

Os cursos são voltados para a área de Gestão de Negócios. São eles:

Ajudante de Logística

Assistente Financeiro

Excel Aplicado à Área Administrativa

Gestão de Pequenos Negócios

Marketing digital e vendas em redes sociais

Office 2019

A duração é de 120 horas, com previsão de início em maio e término em agosto.

As atividades, em formato virtual e ao vivo, permitem que os estudantes acompanhem as aulas em um horário pré-determinado.

A escolha dos cursos foi realizada após análise de mercado das regiões, juntamente aos municípios, com o objetivo de oferecer qualificação em áreas em que há déficit de profissionais, conectando o aprendizado com oportunidades de emprego.

As inscrições vão até o dia 24 de abril no site www.qualificasp.sp.gov.br. Não haverá processo seletivo.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site. Os cursos são ofertados em parceria com a Escola Start.