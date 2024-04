Bom Prato terá jantar nos restaurantes da capital e 7 na Grande SP, interior e litoral

Ao longo desta semana, o Governo de São Paulo vai ampliar o atendimento com jantar em mais nove restaurantes da rede Bom Prato na Grande São Paulo, interior e litoral, sempre às 17h. Com a expansão confirmada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, todos os 24 restaurantes do programa na capital passam a servir as três principais refeições do dia.

“Estamos sempre atentos às demandas das regiões. Recebemos os pedidos e demos uma resposta à altura para enfrentar a fome. Com essa decisão, 66 restaurantes da rede passam a servir café da manhã, almoço e jantar. É um grande avanço”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Junior.

A expansão da oferta de refeições de qualidade por apenas R$ 1 faz parte das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social para combater a fome e a insegurança alimentar em todas as regiões do estado. Os restaurantes que passam a servir jantar são:

Capital: M’Boi Mirim e Parelheiros

Grande SP: Embu das Artes, Mogi das Cruzes II (Jundiapeba), Santo André II (Vila Luzita)

Litoral: Praia Grande

Interior: Presidente Prudente, Sorocaba e Sumaré

Cada uma dessas unidades já serve café da manhã e almoço e também passará a contar com uma cota diária de 300 jantares. O investimento do Governo de São Paulo será de mais de R$ 5 milhões por ano.

Com a ampliação da oferta na rede Bom Prato, a gestão comandada pelo governador Tarcísio de Freitas ultrapassa a marca de 4 milhões de refeições servidas mensalmente nas 73 unidades fixas e 44 móveis do programa. A iniciativa beneficia diretamente a população em situação de vulnerabilidade social com acesso à alimentação de qualidade por um preço simbólico.