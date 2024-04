SP dá curso de capacitação paralímpica para profissionais de educação física em Limeira

O Governo de São Paulo deu início nesta semana às aulas do curso do Programa de Desenvolvimento Paralímpico no município de Limeira. A iniciativa gratuita das Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Secretaria dos Esportes disponibiliza 200 vagas para professores de educação física das redes pública e privada, alunos de graduação do último ano de educação física, e profissionais envolvidos com atividades esportivas (clubes, entidades e associações) para que sejam capacitados tecnicamente em modalidades paralímpicas, voltadas às pessoas com deficiência.

Durante os quatro dias do programa na cidade, os alunos receberão capacitação técnica teórica e prática do esporte paralímpico em até oito modalidades: atletismo, parabadminton, halterofilismo, futebol de cegos, judô, natação, tênis de mesa e voleibol sentado. As aulas acontecem entre os dias 2 a 5 de abril na Secretaria Municipal de Educação de Limeira – Rua João Kuhl Filho, s/n – Parque Cidade de Limeira – Vila São João, em Limeira – SP.

“O Programa de Desenvolvimento Paralímpico é uma das principais iniciativas do governo estadual em prol da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Ele não apenas tem um impacto transformador ao ensinar professores formas de incluírem seus alunos com deficiência nas atividades físicas, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

As inscrições podem ser feitas através do site paralimpico.com.br ou presencialmente no local do curso no decorrer das aulas (sujeito à disponibilidade). Os participantes serão certificados ao final da capacitação.

“Quanto mais o poder público trabalha na propagação de conteúdo sobre o esporte paralímpico, maiores serão as chances de construirmos um estado e um país com uma cultura paradesportiva forte. A capacitação de profissionais de Educação Física é a ponta inicial deste processo”, destaca a secretária de Estado de Esportes, coronel Helena Reis.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021 através de parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, o programa já capacitou 7 mil profissionais de educação física em mais de 50 cidades do Estado de São Paulo. Só no ano passado, foram 3,8 mil. Neste ano, o projeto passará por 36 cidades.

Confira a agenda:

Limeira – 2/4 a 5/4

Cotia – 9/4 a 12/4

Santa Fé do Sul – 16/4 a 19/4

Santo André – 7/5 a 10/5

Osasco – 21/5 a 24/5

Jaboticabal – 4/6 a 7/6

São Paulo – Zona Sul – 18/6 a 21/6

Assis – 25/6 a 28/6

Embu das Artes – 2/7 a 5/7

Tatuí – 23/7 a 26/7

Carapicuíba – 1/10 a 4/10