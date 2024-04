Centro Paula Souza abre inscrições para exame de certificação de competências

Profissionais sem formação específica com atuação há pelo menos dois anos no mercado de trabalho podem se inscrever para o exame de certificação de competências que concede certificado técnico em uma determinada área de conhecimento. A avaliação é feita pelo Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 25 de abril pelo site certificacaodecompetencias.cps.sp.gov.br.

Ao todo, são disponibilizadas 350 vagas nas seguintes áreas: Administração (20), Desenvolvimento de Sistemas (20), Eletroeletrônica (20), Eletrônica (20), Eletrotécnica (30), Enfermagem (120), Guia de Turismo (10), Mecânica (20), Mecatrônica (20), Meio Ambiente (20), Química (10), Recursos Humanos (20), Segurança do Trabalho (10) e Serviços Jurídicos (10).

Com duração aproximada de seis meses, o processo de avaliação é composto por uma prova teórica escrita presencial, na capital; uma entrevista online contextualizada (exame oral) e uma prova prática. Para concorrer a uma vaga é necessário ser maior de 18 anos, residir no estado de São Paulo, ter Ensino Médio completo e comprovar, no mínimo, dois anos de experiência profissional na área em que pretende obter a certificação.

A lista de candidatos cadastrados será publicada no dia 30 de abril no site www.cps.sp.gov.br/certificacao. Caso a habilitação técnica tenha uma demanda maior do que o número de vagas ofertadas, a definição será feita por meio de um sorteio, que será realizado no dia 2 de maio, às 10h. Após o resultado, o candidato selecionado deverá fazer o upload da documentação exigida entre os dias 6 e 14 de maio. Confira edital