Líder de facção criminosa que foi resgatado de penitenciária no Paraguai é preso em SP

A Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prendeu um dos integrantes de uma facção criminosa na noite de terça-feira (2), em Diadema, na Grande São Paulo. O suspeito, de 40 anos, tem passagens pela polícia por crimes de organização criminosa e fraude processual e havia sido resgatado de uma penitenciária do Paraguai em 2011 por um grupo fortemente armado.

A equipe da Rota recebeu informações do sistema de inteligência da PM e abordou o suspeito com as mesmas características fornecidas na Avenida Presidente Kennedy, no centro de Diadema. O homem não portava nada ilícito, mas foi constatado que ele era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça de Brasília.

O infrator é apontado como líder de uma facção criminosa que tem atuação em São Paulo e também um dos responsáveis por recrutar e indicar novos integrantes para o bando em Brasília. Com ele foi apreendido um celular.

O homem foi preso e conduzido à sede da Polícia Federal, onde o caso foi registrado como captura de procurado.