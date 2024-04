Palestras gratuitas da USP orientam familiares e cuidadores de pacientes com demência

O que são as demências, o que é estresse do cuidador e como evitá-lo, como entender e lidar com as mudanças de comportamento e como adaptar o ambiente para pessoas com demência e oferecer alimentos de forma segura são os tópicos abordados nos Encontros Psicoeducacionais do Programa Terceira Idade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, oferecidos a familiares e cuidadores de pacientes com demência.

Os encontros serão realizados no decorrer do ano de 2024, sempre às segundas-feiras, das 15h às 17h, em formato híbrido pela plataforma Zoom. O objetivo é oferecer informações de como lidar no dia a dia com o paciente com demência. São palestras educativas dirigidas à população, com inscrições gratuitas. Antes de se inscrever, é preciso se cadastrar; mais informações neste link.

A coordenação é dos professores Geraldo Busatto Filho (Departamento de Psiquiatria FMUSP), Juliana Emy Yokomizo (psicóloga), Patrícia Buchain (terapeuta ocupacional) e Maria Inês Falcão (psicóloga).

Programação

15/04 – O que são as demências?

20/05 – O que é estresse do cuidador e como evitá-lo?

17/06 – Entendendo as mudanças de comportamentos

19/08- Lidando com as mudanças de comportamentos

23/09 – Adaptando o ambiente para pessoas com demência

21/10 – Como oferecer alimentos de forma segura

Mais informações no site, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 2661-6973