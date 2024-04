Museu de SP celebra 40 anos dos Ghostbusters com exposição inédita

Para comemorar os 40 anos da amada franquia Ghostbusters, a Sony Pictures e o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, apresentam uma exposição imersiva com espaços interativos, vídeos nunca vistos antes, itens originais usados nos filmes e personagens que cativaram gerações. Com ingressos gratuitos, a exposição, que acontece entre 4 de abril a 5 de maio, chegando a tempo da estreia do novo filme nos cinemas, “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”.

Recriando locais icônicos dos filmes, como o quartel de bombeiros, a sede dos Ghostbusters, e a porta dos elevadores do Sedgwick Hotel, o público também poderá ver itens originais usados nas gravações da franquia, como os uniformes e as mochilas de prótons. Os fantasmas mais famosos do cinema estarão prontos para dar as boas-vindas ao público: Geleia, Vigo e Os Mini Monstros de Marshmallow vão interagir com os visitantes e garantir boas fotos em espaços instagramáveis.

Criada pela Case Lúdico, a exposição celebra a chegada de “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”, que estreia em 11 de abril exclusivamente nos cinemas. O longa-metragem traz de volta o elenco original e ainda conta Finn Wolfhard, Paul Rudd, Carrie Coon e McKenna Grace lutando contra Garraka, um poderoso fantasma que pretende trazer uma nova Era do Gelo ao redor do mundo. O MIS conseguiu prender na armadilha esse terrível vilão, e você poderá conferir de perto essa nova ameaça que só os Ghostbusters poderão enfrentar.

Para encerrar a exposição, em 5 de maio, o filme clássico de 1984 será exibido na edição de maio do Cine Kids (programa mensal do MIS que traz sessão de filme infantil seguida por oficina educativa), cativando uma nova geração com esse marco do cinema