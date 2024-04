Policiais vão passar por treinamento para aprimorar abordagens em SP

Os policiais militares do Estado de São Paulo vão passar por treinamento intensivo sobre procedimentos operacionais para aprimorar as abordagens e promover nivelamento à legislação policial. O treinamento terá início por Piracicaba, no interior paulista.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5), pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante evento no Comando Geral da Polícia Militar. “Vamos iniciar uma jornada em todo o estado de nivelamento profissional e treinamento para o policial militar, com apoio dos policiais que atuam nas tropas de elite da PM”, afirmou o secretário. Conforme ele, os agentes que atuam no Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), na Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e do Choque.

A intenção da pasta é nivelar o procedimento operacional da PM para minimizar eventuais erros que possam acontecer, segundo o secretário. “E com isso precisamos entregar para a população tudo que está sendo tratado de inteligência policial e investigação da Polícia Civil e do serviço de inteligência da Polícia Militar”, frisou. “E nós vamos atrás dos criminosos do alto escalão do crime organizado no interior, numa nova etapa.”

Na Academia Militar, os agentes já recebem esse tipo de capacitação, então o treinamento virá para aprimorar ainda mais as abordagens policiais, conforme explicou Derrite. O curso deve começar no decorrer deste mês. “Estamos pensando no futuro, é uma ação preventiva para que possamos minimizar erros”, completou o secretário.