Polícia prende ‘falso’ taxista aplicando golpes nos Jardins

A Polícia Militar prendeu um homem, de 33 anos, por receptação e estelionato, na noite da última sexta-feira (5), na Rua Doutor João Pinheiro, no Jardim Paulista, região central de São Paulo.

Durante patrulhamento pela Rua Oscar Freire, um taxista chamou os policiais militares e contou que um homem em um Toyota/Corolla, na cor branca, estava aplicando golpes do tipo “falso taxista” aplicando troca de cartões.

Diante do fato, foi iniciado um acompanhamento ao veículo, que tentou fugir. No entanto, em determinado momento, o pneu do automóvel furou e o suspeito desembarcou do carro.

Dentro do Corolla foram encontrados 40 cartões e cinco máquinas, além de uma quantia em dinheiro e duas placas automotivas. No porta-malas, havia dois celulares. O homem contou que comprava cartões na região da Sé e depois realizava a troca.

Em averiguação, foi checado que o número de módulo do veículo era correspondente a produto de crime de furto. O carro e os demais objetos foram apreendidos e encaminhados para perícia.

O caso foi registrado como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e estelionato pelo 78º Distrito Policial (Jardins). O homem foi colocado à disposição da Justiça.