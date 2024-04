Passageiros de SP pagam tarifa mais barata com Cartão Fidelidade; veja como funciona

Os passageiros que utilizam o transporte sobre trilhos das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM e Metrô – podem garantir desconto de até R$ 0,66 por tarifa ao utilizar o Cartão Fidelidade.

O bilhete foi especialmente pensado para ajudar na economia do cidadão que utiliza o sistema ferroviário com frequência, seja para trabalhar, estudar ou lazer.

Como solicitar o cartão

O bilhete pode ser adquirido e recarregado nos postos de atendimento do Cartão Fidelidade e nas cabines de recarga do Bilhete Único localizadas em 32 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô e em 23 estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás (clique aqui para conferir as estações).

O passageiro pode carregar 8, 20 ou 50 viagens com descontos progressivos. Em vez de pagar os valores cheios de R$ 40, R$ 100 e R$ 250, respectivamente, o passageiro paga R$ 37, R$ 90 e R$ 217. Ou seja, quanto mais viagens no bilhete, maior a economia.

Quando usado mais de uma vez em um curto período de tempo, há um intervalo que deve ser respeitado entre uma utilização e outra:

10 minutos se o usuário embarcar na mesma linha e estação diferente do embarque anterior;

20 minutos se o usuário embarcar na mesma linha e mesma estação do embarque anterior;

20 minutos em estações integradas com a CPTM ou ViaQuatro.

Ao solicitar o bilhete é necessário pagar uma taxa única de R$ 2,00 e colocar uma recarga inicial equivalente ao número mínimo de viagens.