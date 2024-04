Governo de SP alcança emissão de 45 mil Carteiras da Pessoa Autista gratuitas

Visando um Estado mais inclusivo e acessível a todos, o Governo de SP criou em abril de 2023, um Plano Estadual Integrado com o objetivo de ampliar os serviços de atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Entre as ações do Plano, está a expedição gratuita da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

Lançado há um ano, o documento foi emitido por 45 mil pessoas e facilita a identificação de indivíduos autistas em serviços públicos e privados por todo o estado, promovendo o acesso a direitos como atendimento e filas preferenciais. Com a emissão de mais de 120 Ciptea por dia, o projeto excedeu as expectativas.

“Comemoramos um ano de emissões da Ciptea, reconhecendo não apenas um documento, mas simbolizando o respeito e a dignidade para aqueles no espectro do autismo. Que cada carteira emitida seja um símbolo de reconhecimento e de acesso a direitos a essas pessoas, reafirmando o compromisso do Governo de SP com uma sociedade mais inclusiva e acolhedora”, destaca o Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Criada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e desenvolvida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a CipTEA pode ser solicitada online por meio do portal ciptea.sp.gov.br, uma iniciativa da Prodesp – Companhia de Tecnologia do Governo de São Paulo –, ou ou presencialmente nos mais de 240 postos do Poupatempo, nos serviços eletrônicos. Além disso, o Estado dispõe de 26 unidades do Poupatempo distribuídas pela capital, interior e litoral do estado (confira aqui a relação dos postos).