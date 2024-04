Metrô de SP começa obras de ampliação na estação São Joaquim

O Metrô de São Paulo iniciou neste sábado (6) a preparação para as obras de ampliação na estação São Joaquim (Linha 1-Azul), criando uma interligação com a futura Linha 6-Laranja. Os trabalhos começaram às 8h com a colocação de tapumes na calçada da Rua Vergueiro (sentido Centro), no trecho entre a rua Dr. Siqueira Campos e 150 metros após a rua São Joaquim.

Os tapumes foram colocados no meio do passeio e, inicialmente, não fecham a passagem dos pedestres. Em uma segunda etapa, a partir do dia 13 de abril, eles serão fechados e ampliados para a parte central da via, onde está a ciclofaixa, ocupando também a faixa da direita da rua. Parte da calçada será preservada para o fluxo de pedestres e os ciclistas deverão compartilhar o passeio neste trecho, desmontados das bicicletas. A previsão inicial é que a interdição dure 150 dias, podendo ser ampliada, se necessário.

Essas medidas são necessárias para que o Metrô possa instalar os canteiros e remanejar as redes de utilidade pública no local para o início das obras. Será construído um novo edifício técnico para estação São Joaquim, que também terá as plataformas ampliadas e vai ganhar um túnel de conexão com a futura Linha 6-Laranja.