Alunos de graduação podem se candidatar para estágio nos laboratórios do Butantan

Já estão abertas as inscrições para estudantes universitários interessados em fazer o estágio obrigatório da graduação nos laboratórios do Instituto Butantan durante o segundo semestre de 2024. São oferecidas 54 vagas em 17 laboratórios e no Museu Biológico, destinadas a estudantes regularmente matriculados no ensino superior público ou privado. As candidaturas devem ser feitas no site do programa de Estágio Curricular Obrigatório do Instituto Butantan até as 23h59 do dia 29 de abril (horário de Brasília).

As oportunidades de estágio estão reservadas a estudantes de cursos relacionados às Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Engenharias e Educação. Para saber quais áreas do conhecimento são requeridas para cada laboratório, além de detalhes do processo de avaliação e datas importantes, confira o edital de abertura do programa, que é organizado pela Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB).

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar histórico escolar atualizado e uma declaração da instituição de ensino em que conste o seu coeficiente de rendimento (média ponderada das notas recebidas em disciplinas concluídas), o semestre ou ano adequado para a realização do estágio curricular obrigatório e a quantidade de horas necessárias.

Também serão exigidos certificados de atividades, cursos e experiências complementares compatíveis com as áreas de estudo dos candidatos.

O programa de Estágio Curricular Obrigatório não é remunerado e não estabelece vínculo empregatício entre o estudante e o Instituto Butantan.

Seleção e convocação

O processo de seleção dos estagiários acontecerá por meio de análise dos títulos e de uma entrevista sobre as certificações, currículo e histórico escolar.

Para identificar se sua inscrição foi aceita no processo, o estudante deve acessar o site do programa a partir do dia 14 de maio. Os comunicados de convocação para entrevista estarão disponíveis do dia 28 de maio em diante — é de inteira responsabilidade do candidato atentar-se à divulgação das informações sobre dia, horário e local das entrevistas nos canais de comunicação oficiais da ESIB.

O resultado da entrevista e a classificação final serão divulgados no dia 10 de junho, na seção de estágios do site da ESIB.