Estádio Morumbis também levanta bandeira do movimento SP por Todas

O estádio do Morumbis já exibe a bandeira roxa do movimento “SP por Todas” de combate à violência contra a mulher e mais visibilidade às políticas públicas e serviços estaduais gratuitos para elas. O estandarte foi hasteado nesta terça-feira (9) e ficará em lugar de destaque na casa do São Paulo Futebol Clube durante todo o mês de abril.

Por meio de campanhas de mídia e parcerias com organizações privadas, o movimento também destaca a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza iniciativas exclusivas para as mulheres.

Um dos destaques do SP por Todas é o auxílio-aluguel de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Também houve ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras; o lançamento do aplicativo SPMulher Segura que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo do Estado ampliou linhas de crédito para elas e ampliou a entrega das Casas da Mulher Paulista, que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação profissional.

A gestão paulista implementou ainda o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato e combate à importunação sexual em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.