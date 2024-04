Saiba como pedir a isenção e a redução da taxa de inscrição do Vestibular das Fatecs

Até a próxima sexta-feira (12), às 15h, é possível solicitar os benefícios de isenção e redução de 50% do valor da taxa de inscrição para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). O requerimento deve ser feito pelo site vestibularfatec.com.br. O valor integral da taxa é de R$ 90.

Para fazer a solicitação, é preciso acessar o site do Vestibular das Fatecs, clicar no menu isenção/redução, preencher o formulário de acordo com o benefício pleiteado, e, em seguida, acessar o link envio de documentos. Nesta etapa, o solicitante precisa fazer o upload dos documentos comprobatórios requisitados para cada uma das opções. Os arquivos devem ser digitalizados, conter o tamanho de até um megabyte (MB), e estar salvos nas extensões: pdf, png, jpg ou jpeg. O correto preenchimento dos formulários e o envio dos documentos comprobatórios são de responsabilidade do candidato.

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Fatecs, concede 6 mil isenções de pagamento. Para redução, não há limite. O interessado tem a opção de solicitar os dois benefícios, desde que atenda às determinações para cada finalidade. Neste caso, será necessário realizar dois pedidos.

As Fatecs oferecem acesso à internet e computadores para quem deseja solicitar os benefícios. É necessário entrar em contato diretamente com a unidade mais próxima para obter informações sobre datas e horários de atendimento.

O resultado da solicitação será divulgado em 24 de abril, a partir das 15h, exclusivamente pela internet. O candidato contemplado com os benefícios deverá efetuar sua inscrição no processo seletivo das Fatecs após receber a resposta ao pedido. Em breve, será divulgada a oferta de cursos e vagas para todas as unidades participantes.

Requisitos para isenção

Para pedir a isenção, o candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio, no território brasileiro, ou estar concluindo o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas da rede pública ou particular ou, ainda, estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), com carga horária flexível. Somado a isso, é necessário ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 2.824), por morador. Caso seja independente, a renda bruta máxima deverá ser nesse mesmo valor.

Documentos necessários para solicitação: comprovante de escolaridade e de rendimentos, de todos os integrantes do grupo familiar que residam no mesmo endereço do candidato. Outras especificações sobre os itens solicitados estão disponíveis na página 2 da Portaria.

Requisitos para redução

O interessado em solicitar a redução da taxa deve ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação. Também é preciso, cumulativamente, receber remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 2.824) ou estar desempregado.

Documentos necessários para fazer o pedido: comprovante de escolaridade e de rendimento, do candidato ao benefício. Outras especificações sobre os itens solicitados estão disponíveis na página 4 da Portaria.

Processo seletivo

As inscrições do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024 devem ser feitas pela internet entre 16 de abril e 7 de junho. No último dia, o prazo encerra-se às 15h. A prova será aplicada no dia 30 de junho, às 13h. O processo seletivo é a oportunidade para quem deseja fazer um curso superior tecnológico de forma gratuita, em uma instituição reconhecida pela qualidade do ensino.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Região Metropolitana) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.