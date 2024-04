Estado de SP inicia programação de esportes para a terceira idade

O calendário esportivo de 2024 da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo começa com esportes para terceira idade. A programação especial para o público 60+ começa no município de Casa Branca, entre os dias 15 e 21.

As atividades fazem parte dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), que neste ano chegam na 26ª edição. Depois de Casa Branca, a programação passa por mais sete cidades. A final dos jogos será realizada em Itatiba, no mês de junho.

São 14 modalidades em disputa: atletismo, buraco, bocha, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez. Os campeões nos naipes masculino e feminino de cada modalidade se classificam para a final estadual, onde será consagrado o município campeão.

O Jomi é destinado a atletas com idade a partir de 60 anos e, em algumas provas de natação e atletismo, é permitida a participação de pessoas com 90 anos ou mais. A seleção dos atletas é feita pelas prefeituras municipais, que também se encarrega da formação das equipes.

A expectativa é de que, somadas as oito etapas regionais, mais de 15 mil atletas estejam envolvidos na competição. Para a final estadual, prevê-se algo em torno de 3 mil pessoas.

Em 2023, o município de Sorocaba ficou com o troféu de campeão, seguido por São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto.

Veja por onde o Jomi 2024 vai passar:

Casa Branca – 15 a 21/4

Bebedouro – 29/4 a 5/5

Ourinhos – 29/4 a 5/5

Campo Limpo Paulista – 29/4 a 5/5

Araçatuba – 29/4 a 5/5

São Bernardo do Campo – 13/5 a 19/5

Pindamonhangaba – 25/5 a 31/5

*Etapa a definir em junho

Itatiba – Final Estadual – 17/6 a 23/6