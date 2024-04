Centro Paralímpico será sede da Copa América de Rúgbi em cadeira de rodas

Na semana passada, a World Wheelchair Rugby, federação internacional de Rugby, anunciou a escolha do Brasil como país sede da Copa América de rúgbi em cadeira de rodas, que será realizada em 2025. A competição acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), equipamento da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD).

“Temos um dos melhores equipamentos de todo o mundo no que se refere ao esporte paralímpico e as competições são sempre uma oportunidade ímpar de mostrar a excelência das instalações do CTPB”, ressaltou o Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Sob a gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde o início de suas atividades, o centro tem como objetivo principal impulsionar o paradesporto. Suas instalações esportivas indoor e outdoor servem para treinamentos, competições e intercâmbios de atletas e seleções. Anualmente, são promovidos cerca de 300 eventos voltados ao movimento paralímpico, contribuindo significativamente para a difusão do esporte paralímpico no Brasil e trabalhando incansavelmente pela inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade.

O local também conta com área residencial com capacidade para 280 pessoas, refeitório, lavanderia e um setor administrativo com salas, auditórios e outros espaços de apoio. A área residencial pode ser utilizada por atletas durante a realização de eventos.

Mais informações no site https://www.cpb.org.br/centrotreinamento.