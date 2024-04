Motoristas frequentes têm desconto progressivo nos pedágios da Eixo-SP e EcoNoroeste

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) está sempre em busca do aperfeiçoamento dos contratos de concessão. Pensando nisso, as concessionárias Eixo-SP e EcoNoroeste oferecem o Desconto do Usuário Frequente (DUF), uma modalidade de pagamento de pedágio criada para diminuir o valor total da tarifa para os motoristas que utilizam a mesma rodovia constantemente, promovendo justiça tarifária aos usuários.

O DUF beneficia usuários de veículos leves (categoria 01) que optarem pelo sistema de cobrança eletrônica (AVI). Desta forma, além de diminuir o custo do pedágio para os usuários frequentes, ainda reduz o tempo gasto com o pagamento, evitando filas nas praças e economizando combustível, além de preservar o meio ambiente por meio da redução na emissão de poluentes.

O desconto acontece de forma mensal, quanto mais vezes o veículo passa pela praça, menor será o valor cobrado, variando de acordo com a praça e podendo chegar a até 95% do valor da tarifa original.

A medida é uma modernização dos sistemas de pagamentos que já estão em funcionamento no Programa de Concessões do Estado de São Paulo, regulado pela Artesp. Facilitando ainda mais o acesso ao sistema de desconto, não há necessidade de nenhum cadastro prévio para se ter direito ao benefício. Basta que o motorista faça uso do sistema de cobrança eletrônica, para que esteja apto a receber o desconto progressivo a partir de sua segunda passagem na mesma praça, dentro do mesmo mês. Com o início do mês subsequente, as tarifas voltam aos valores iniciais e o ciclo de descontos pode ser retomado.

“O DUF traz mais segurança, agilidade e principalmente a facilidade ao usuário que precisa passar sempre pelo mesmo trecho”, comenta Milton Persoli, diretor geral da Artesp.

Outras formas de pagamento

Atualmente, todas as praças de pedágios do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo contam com modalidades de pagamento como: automático, por meio das tags dos veículos; manual, com dinheiro; vale-pedágio (mais utilizado pelos veículos comerciais).

Além disso, o pagamento com cartão por aproximação já está presente em mais de 78%?? das praças de pedágio do Estado de São Paulo (são 138 praças de pedágio que aceitam o pagamento por aproximação. Delas, 90 aceitam cartão de crédito e débito e 48 somente débito).

Há ainda a modalidade de pagamento semiautomático, disponível nas praças de pedágio da ViaPaulista, da Entrevias e da Eixo-SP, por meio do uso de um cartão específico de cada uma das concessionárias, no qual o usuário deposita créditos para desconto da tarifa a cada passagem por uma praça de pedágio.