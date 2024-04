Time São Paulo leva 26 representantes para o Mundial de Atletismo no Japão

O Time São Paulo Paralímpico, criado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, contará com 26 representantes no Mundial de atletismo paralímpico, que será realizado entre os dias 17 e 25 de maio em Kobe, no Japão. Os atletas estão entre os 50 convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) na última segunda-feira (8).

As provas de pista e campo do Mundial de Atletismo ocorrerão no estádio do Kobe Sports Park. Para o torneio na Ásia, cerca de 1.300 atletas de 100 países são esperados para disputar a 11ª edição da competição. Em 2023, em Paris, a Seleção Brasileira teve o seu melhor desempenho na história dos campeonatos mundiais de atletismo. Foram 47 medalhas no total, sendo 14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes.

Confira a lista completa de convocados do Time SP:

Alessandro Rodrigo da Silva

Aline dos Santos Rocha

Bruno Christian dos Santos

Christian Gabriel Luiz da Costa

Claudiney Batista dos Santos

Daniel Tavares Martins

Débora Oliveira de Lima

Edson Cavalcante Pinheiro

Elizabeth Rodrigues Gomes

Giovanna Boscollo Gonçalves

Jardênia Felix Barbosa da Silva

Jerusa Geber dos Santos

Julio Cesar Agripino dos Santos

Kesley Josué Pereira Teodoro

Ketyla Paula Pereira Teodoro

Lorena Silva Spoladore

Lucas de Sousa Lima

Mateus Evangelista Cardoso

Matheus de Lima

Raissa Rocha Machado

Rayane Soares da Silva

Samuel Oliveira Conceição

Thiago Paulino dos Santos

Verônica Hipólito

Vinicius Goncalves Rodrigues

Zileide Cassiano da Silva

Time SP

O Time SP foi criado Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2024, conta R$ 7,6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas de 16 modalidades, que têm representado o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.