Polícia encontra depósitos de drogas usados para abastecer tráfico no centro de SP

A Polícia Militar encontrou dois depósitos de drogas que eram usados para abastecer o tráfico na região das cenas abertas de uso, no centro de São Paulo, na quarta-feira (10). Dois homens, de 30 e 40 anos, foram presos em flagrante.

As equipes da Força Tática estavam em patrulhamento pelo Bom Retiro quando perceberam dois suspeitos correndo. Ambos entraram num barraco, suspeito de ser ponto de venda de drogas. A dupla foi detida e no local os PMs flagraram uma certa quantidade de drogas, sendo 33 porções de cocaína, 69 porções de maconha, R$246, dois celulares, pen drives e a contabilidade do tráfico. Tudo foi apreendido.

Um dos suspeitos indicou um segundo imóvel, na região do Pari, também usado como depósito. No armazém, os policiais encontraram mais drogas, totalizando 3,4 mil porções de cocaína, 513 pinos de K2, 69 porções de maconha e anotações do tráfico.

A dupla foi detida e conduzida ao 8°DP, onde a autoridade policial representou pela prisão preventiva. O caso foi registrado como tráfico de drogas.