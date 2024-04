Em 1 semana, SP emite 2,2 mil selos de identificação a veículos de pessoas com autismo

Em uma semana, 2.264 Identificações Veiculares TEA foram emitidas no estado de São Paulo. O selo de identificação para veículos que transportam pessoas com Transtorno do Espectro Autista foi lançado durante a 1ª Jornada Estadual de Conscientização sobre o Autismo, em uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Estado de Gestão e Governo Digital, Detran-SP e Prodesp.

“O lançamento desta identificação veicular reforça o comprometimento do Governo de São Paulo com a causa, promovendo uma sociedade mais acolhedora, que compreende e respeita a diversidade em todas as suas formas”, destaca o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A emissão da identificação veicular é concedida mediante vinculação à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA), que já soma mais de 45 mil emissões em todo o estado. Ao atrelar a identificação ao veículo, é gerado um QR Code que atesta a veracidade do documento. O adesivo também contém a frase: “Pessoa com autismo a bordo. Seja gentil, não buzine.”

Confira abaixo o passo a passo para emitir o Selo de Identificação Veicular:

Para quem já possui a CipTEA:

1) Acesse seu cadastro com o login GOV.BR;

2) Clique em “cadastrar veículo”

3) Informe o número da placa e o Renavam de seu veículo e clique em “cadastrar veículo”;

4) Clique no “carrinho” abaixo da imagem da carteirinha e imprima seu adesivo.

Para novos beneficiários CipTEA:

1) Acesse o site https://ciptea.sp.gov.br/ com o login GOV.BR e clique em cadastrar novo beneficiário;

2) Preencha os dados pessoais e endereço da pessoa diagnosticada com TEA;

3) Preencha as informações do CID, nome e CRM do médico, data do documento e anexe o arquivo do relatório médico em png ou jpg;

4) Preencha os dados do cuidador/responsável;

5) Informe o número da placa e o Renavam de seu veículo;

6) Leia e dê ciência ao Termo de Aceite;

7) Aguarde a análise e aprovação da CipTEA (até 20 dias úteis);

8) Após aprovação, faça o download de sua identificação veicular.