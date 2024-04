Itália reforça interesse em ampliar parcerias com empresas do estado de São Paulo

Reforçar parcerias entre empresas paulistas e italianas, além de investir em novos empreendimentos no interior do estado. Esta foi a pauta da reunião entre o vice-governador, Felicio Ramuth, e a vice-ministra da Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, Maria Tripodi, que aconteceu no último dia 9 no Palácio dos Bandeirantes.

“Estamos buscando fortalecer os laços internacionais com nações estrangeiras para a criação de novas oportunidades comerciais, empregos e renda para o estado de São Paulo, por isso, estive reunido com a vice-ministra das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, Maria Tripodi, e a ministra da Justiça da Romênia, Alina-Sefani Gorghui, com as suas respectivas comitivas. O governo está receptivo a receber novos investimentos, tecnologias e serviços que possam impulsionar o desenvolvimento de SP e a qualidade de vida dos paulistas”, comentou o vice-governador.

A InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, foi representada pelo presidente Rui Gomes, pelo diretor de Projetos, Thiago Camargo, e pela chefe dos Escritórios Internacionais, Julia Saluh. A agência atuou, nos últimos anos, em 10 projetos em parceria com empresas italianas, representando quase R$ 900 milhões em investimentos e cerca de 2 mil empregos gerados.

Durante o encontro da terça-feira (9) também foi alinhada a visita do presidente da República, Sergio Mattarella, ao Brasil, marcada para julho, além da possibilidade de estruturar uma missão para São Paulo de associações e empresas italianas do setor de transporte sustentável.