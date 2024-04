Programa Rios Vivos retira 18,6 mil caminhões de resíduos e revitaliza 37 cursos d’água

O Programa Rios Vivos, lançado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) para recuperar cursos d’água no estado de São Paulo, já apresenta resultados visíveis e benefícios diretos para os paulistas. Em 27 municípios, 37 rios já foram atendidos pela iniciativa com remoção de 259.896 m³ de resíduos (equivalentes a 18.571 caminhões basculantes cheios de materiais, como areia e lixo).

Se esses caminhões fossem enfileirados, ocupariam uma linha de 185 km – o equivalente à viagem de ida e volta entre São Paulo e Campinas, que é de 92 quilômetros. O investimento foi de R$ 22,9 milhões apenas nestes 37 rios.

A iniciativa melhora as condições da água e a qualidade de vida dos moradores das cidades beneficiadas. O programa, desenvolvido por meio do Departamento de Água e Energia Elétrica (Daee), órgão vinculado à Semil, gera incentivo à economia, ao turismo e ao lazer, prevenindo enchentes e afastando os vetores de doenças de veiculação hídrica.

Para marcar a data, a titular da Semil, Natália Resende, e a superintendente do Daee, Mara Ramos, participaram da entrega dos trechos revitalizados em Piracicaba. “Estamos muito satisfeitos com essa importante parceria com a Prefeitura de Piracicaba”, avaliou a secretária Natália Resende. “Hoje entregamos a conclusão de uma retirada de mais de 15 mil metros cúbicos de sedimento, que irão contribuir para mitigar as enchentes, dar vida de volta a esse espaço, além de melhorar a disponibilidade hídrica da região”, completou.

Na cidade, os serviços de desassoreamento foram realizados em três trechos do Ribeirão do Enxofre, um dos principais afluentes do Rio Piracicaba. Dele foram retirados 15,4 mil m³ de sedimentos, ou 1.100 caminhões basculantes carregados. Apenas na bacia do Médio Tietê, que engloba as regiões de Campinas, Piracicaba e Sorocaba, 18 cursos d’água já foram desassoreados e um está com o processo em andamento. Ao todo, 95,2 mil m³ de sedimentos foram removidos, ou 6.800 caminhões basculantes, nas cidades de Capivari, Jarinu, Monte Mor, Piracicaba, Sorocaba e Tatuí.

Planejamento

No atual ciclo do programa, além dos 37 rios já finalizados, há mais 38 com obras em andamento e outros 13 em preparação para início dos trabalhos, totalizando 88 cursos d’água, espalhados por 59 cidades.

A expectativa é que sejam retirados 579 mil m3 de sedimentos em um investimento de R$ 79 milhões. Já a previsão total para o ciclo atual do Programa Rios Vivos é de R$ 172 milhões, com a limpeza de 240 rios em até 130 municípios ainda neste ano.

Como os municípios podem aderir

O Programa Rios Vivos é uma parceria entre o Estado (que faz o investimento e a limpeza) e as Prefeituras, a quem cabe definir o local de descarte dos resíduos e o licenciamento ambiental, bem como a manutenção do entorno do rio.

Os municípios interessados podem se cadastrar a qualquer momento; para isso, basta acessar o portal do Daee, onde estão disponíveis os formulários para preenchimento de dados e requisitos de elegibilidade. Os formulários preenchidos devem ser encaminhados para a Diretoria de Bacia mais próxima, onde passam por avaliação técnica. Posteriormente, é assinado o Termo de Adesão. Todas as informações, incluindo a relação de cidades com processos concluídos, em andamento e a iniciar estão no endereço http://www.daee.sp.gov.br/site/riosvivos.

Cidades beneficiadas com o Rios Vivos até agora (concluídos, em andamento e a iniciar):

Angatuba, Araçatuba, Barra do Turvo, Barretos, Bauru, Bilac, Boraceia, Borebi, Cafelândia, Cajati, Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, Catanduva, Catiguá, Coroados, Cruzeiro, Elias Fausto, Fernando Prestes, Franco da Rocha, Guapiara, Guararapes, Guatapará, Ipiguá, Itajobi, Ituverava, Jacupiranga, Jarinu, Jaú, Lagoinha, Lençóis Paulista, Lins, Mirandópolis, Mogi das Cruzes, Monte Mor, Pilar do Sul, Piracaia, Piracicaba, Poá, Promissão, Rafard, Registro, Ribeirão Grande, Rincão, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, São Carlos, São José da Bela Vista, São Luís do Paraitinga, São Simão, Sete Barras, Sorocaba, Tambaú, Tatuí, Taubaté, Valinhos, Valparaíso, Vargem Grande do Sul e Vinhedo.