Governo de SP promove Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP), promove neste sábado (13) o dia D de vacinação contra a gripe nos 645 municípios paulistas em adesão à mobilização nacional contra a Influenza, vírus causador da gripe.

A ação reforça a importância da imunização e amplia a cobertura vacinal para 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários como crianças de até seis anos, gestantes, puérperas e idosos, que possuem maior risco de agravamento da doença.

A campanha tem como objetivo atingir a cobertura vacinal de 90% dos grupos elegíveis, evitando as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus da influenza. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, conforme explica Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES. “A forma mais eficaz de prevenção contra a gripe é se vacinar. A vacina é segura e ajuda a reduzir o agravamento da doença, que constantemente sofre variações do vírus, o que requer um monitoramento desse cenário”.

A eficácia da vacina dura aproximadamente um ano, dependendo da resposta imunológica individual de cada pessoa. Por esse motivo, a campanha é realizada anualmente, visando a atualização da vacina de acordo com os vírus que estão mais presentes e circulando no território.

O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES já recebeu do Ministério da Saúde mais de 7,9 milhões de doses da vacina contra o vírus influenza. A vacinação dos grupos prioritários teve início em 25 de março e seguirá até o dia 31 de maio em todo o estado.

Vacina 100 Dúvidas

O Governo de São Paulo criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação: