Região das cenas abertas de uso apresenta menor número de roubos

A região das cenas abertas de uso no centro de São Paulo apresentou o menor número de roubos em uma semana desde o início do monitoramento, que completa um ano em abril. Entre os dias 1º e 7 deste mês, foram 55 registros — 56% a menos em relação a mesma semana do ano passado quando aconteceram 125 delitos.

A marca é ainda mais significativa quando a comparação é feita com 2022, quando não havia o monitoramento. Na época, foram 147 roubos na primeira semana de abril, 63% a menos do número atual.

Os furtos também reduziram na comparação semanal — de 211 para 166 este ano, retração de 21%. Em comparação com 2022, mais de cem furtos foram evitados pela ação rápida e eficiente da polícia.

Os números seguem uma tendência de queda dos indicadores criminais na região, onde desde abril do ano passado a gestão atual têm realizado ações para recuperar o local e aumentar a sensação de segurança da população.

Na quarta-feira (11), cinco procurados pela Justiça foram capturados na região. Além disso, os policiais identificaram no fluxo 30 infratores em liberdade condicional ou beneficiados com medidas cautelares violando as regras impostas pelo Poder Judiciário.

A qualificação dos frequentadores é uma das ações da gestão para separar o criminoso do usuário, e direcionar o dependente químico para as ações de saúde e assistência social oferecidas pelos órgãos governamentais.

Houve reforço do efetivo policial com mais de 400 policiais militares atuando nas ruas e mais 700 para a atividade delegada, totalizando 1,3 mil agentes. Operações policiais como a Resgate e AC35, da Polícia Civil, foram desencadeadas e três unidades da PM foram inauguradas. O aumento das investigações e aprimoramento do sistema de inteligência da PM também foram essenciais no combate ao crime organizado na região central.