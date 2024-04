CrediturSP bate R$ 1 bilhão em crédito turístico para municípios e empresas

Seis meses após o lançamento do programa de incentivo ao crédito para o turismo, o CrediturSP concedeu R$ 1,006 bilhão em crédito para municípios e empresas da cadeia turística, de acordo com o levantamento da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

De outubro de 2023 a março de 2024, foram recebidas 1.921 solicitações para concessão de crédito e 992 propostas foram formalizadas. A maior parte dos recursos – um total de R$ 619 milhões – foi direcionada para os municípios turísticos.

“O CrediturSP está transformando o turismo paulista, fortalecendo a cadeia produtiva e gerando novas oportunidades de negócios para as cidades e para empreendedores”, reflete o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Criado para ser o maior e mais completo serviço de facilitação e orientação de acesso e incentivo ao crédito turístico no Brasil, o CrediturSP conta com a parceria de 17 instituições, serviço de consultoria e orientação gratuitos para cada modelo de negócio, taxas a partir de 0,33% ao mês, carência de até três anos e amortização de 36 a 120 meses. Os recursos projetados pelo programa até o final de 2026 são de R$ 4 bilhões e cinco mil operações de crédito.

“Temos projeções animadoras para a movimentação econômica este ano. Serão R$ 304 bilhões, além de geração de 46 mil novos postos de trabalho e 49,1 milhões de visitantes no estado”, enfatiza o Lucena.

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), ligado à Setur-SP, prevê crescimento de 5,1% no turismo paulista, ocupando um percentual cada vez mais relevante no PIB do estado, representando 9,6% de todas as riquezas produzidas por São Paulo.

No último ano, o PIB do turismo paulista cresceu de 7% ante 2022, somando R$ 289,9 bilhões em valores correntes de 2023. Mais de 46 milhões de visitantes aproveitaram os atrativos do estado no período.