Detran-SP: veja passo a passo para fazer a transferência digital de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) apresenta aos cidadãos paulistas um passo a passo da Transferência Digital de Veículos (TDV), primeira completamente digital do Brasil, disponível pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, para Android e IOS. “Rápido, seguro e eficiente. Tudo pelo seu celular” é o mote da campanha que vai desmistificar o processo e destacar os benefícios dessa nova maneira de transferir veículos.

O conceito da campanha, desenvolvido pela agência Babel-Azza, é ilustrado pelos personagens João e Helena, que demonstram como é simples e eficiente realizar a transferência digital de veículos em apenas cinco minutos, direto pelo celular e pagando a taxa via PIX sem sair do aplicativo.

A campanha, que estará presente em diversas mídias até o final de abril, inclui filme, spots, anúncios em revistas, banners eletrônicos para redes sociais, além de peças publicitárias em relógios de rua e pontos de ônibus. No endereço eletrônico https://transferenciadigital.detran.sp.gov.br/, os cidadãos podem tirar dúvidas sobre o serviço.

A TDV é mais uma etapa no processo de transformação digital do Detran-SP, alinhado à sua missão de oferecer serviços cada vez mais eficientes à população. Esta iniciativa, desenvolvida em parceria com a Prodesp e coordenada pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), faz parte de um conjunto de medidas que visam modernizar e simplificar os procedimentos relacionados ao trânsito.

A transferência digital de veículos elimina a burocracia e os prazos longos, permitindo que o processo seja concluído em cerca de cinco minutos, eliminando a necessidade de ir ao cartório, pois a autenticidade digital dispensa o reconhecimento de assinaturas. Além disso, o pagamento da taxa de transferência e de débitos pendentes pode ser via PIX, sem sair do aplicativo, garantindo segurança e praticidade aos envolvidos.

Com a TDV, São Paulo se tornou o primeiro estado brasileiro a oferecer um processo de transferência de veículos totalmente eletrônico, facilitando a vida de vendedores e compradores.

A oferta da transferência digital de propriedade de veículos colabora com a despapelização da autarquia, ou seja, a diminuição do uso de papel, até que ele possa ser praticamente eliminado em todos os procedimentos do Detran-SP, que devem acontecer de forma digital. A Transformação Digital partiu da adesão do Detran-SP ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), para o pagamento de multas com desconto e a indicação do real condutor de forma eletrônica, a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ainda em 2023, e neste ano, do talonário eletrônico de multas.

Passo a passo

Veja o passo a passo para realizar a transferência digital de veículos no estado:

O proprietário do veículo e o comprador precisam ter selo prata ou ouro no sistema Gov.Br., além de ter o aplicativo em seu smartphone (iOS e Android). Saiba mais sobre os níveis da conta Gov.Br aqui, além de informações sobre como chegar nos selos mencionados

Baixe o aplicativo do Poupatempo Digital, disponível para iOS e Android (tanto o vendedor quanto o comprador “pessoa física”)

O veículo deve ter o CRVe digital, emitido para modelos a partir de janeiro de 2021, ou convertido do papel para o formato digital no caso dos fabricados anteriormente;

O proprietário deve ter feito previamente a vistoria de identificação veicular aprovada por empresa credenciada de vistoria, há no máximo 60 dias. No site do Detran-SP é possível encontrar as empresas credenciadas para a vistoria;

Procedimento a ser realizado no aplicativo, na aba Transferir Propriedade de Veículo, após checar se vendedor e comprador já possuem os pré-requisitos descritos acima, o aplicativo irá checar automaticamente os seguintes itens:

> CRVe Digital

> Atestado de inspeção veicular em empresa credenciada

> Registro de intenção de venda/compra do veículo realizado pelo vendedor e comprador

Processo finalizado em cinco minutos.

Sobre o Detran-SP

O Detran-SP trabalha incessantemente para prevenir sinistros e preservar vidas, com a meta de organizar um trânsito mais seguro e harmonioso entre todos os modais. O órgão segue comprometido em oferecer serviços de excelência aos cidadãos, baseados em valores como respeito, integridade, segurança e eficiência.

Atualmente, está implementando a transformação digital para melhorar a qualidade de vida dos paulistas, facilitando o acesso aos serviços públicos. Cerca de 93% dos atendimentos realizados nas unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo são feitos de forma digital.

Como o maior órgão executivo de trânsito do país, o Departamento de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 34 milhões de veículos registrados e mais de 25 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, emite aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia.