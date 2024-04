WTM: Setur-SP lança guias temáticos, roteiros afro e assistente virtual inteligente

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) marca presença na WTM Latin America 2024 com uma série de ações em seu estande, entre elas, o lançamento de roteiros de afroturismo; um guia de turismo de raízes sobre a cultura italiana; e a primeira assistente virtual inteligente para o turismo de SP. Ao longo de três dias (15 a 17 de abril) acontecem aulas de gastronomia com chefs de cozinha, capacitações para profissionais do setor, apresentações musicais, degustação de produtos gastronômicos, além da promoção de 25 regiões turísticas, parques estaduais e trens turísticos do Estado.

“A WTM é uma grande vitrine para um estado como São Paulo, em que o turismo já representa 9,3% do PIB do estado e cresce a cada ano, gerando desenvolvimento sustentável e empregos para o litoral, interior e capital”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, que participou da abertura da feira. No último ano, a WTM, principal evento mundial da indústria de viagens e turismo da América Latina, atraiu mais de 27 mil visitantes e 623 expositores de 40 países.

Nesta segunda, 15, a Setur-SP lança a primeira assistente virtual do turismo de São Paulo. Ela ocupa um totem interativo no estande da Secretaria, divulgando as ações do turismo na feira e os principais destinos de viagem de SP. Com recursos de áudio, texto e vídeo, estabelece conexões entre o conteúdo e o perfil do usuário, proporcionando uma experiência rica de significados, do início ao fim, em português, inglês, espanhol, francês e alemão.

Pouco antes, será anunciada a campanha com a operadora espanhola El Corte Inglês, com uma nova rota turística integrando São Paulo ao Litoral Norte; e uma página exclusiva sobre a Mata Atlântica, com destaque para o Vale do Ribeira, no portal da Unesco World Heritage, e a divulgação dos resultados do maior programa de crédito turístico do país, o Creditur SP, além de novas rotas aéreas com a retomada dos voos de São José dos Campos.

Ainda nesta segunda, a Secretaria lança o guia “Turismo de Raízes – Cultura Italiana”, uma publicação com mais de 30 atrativos que destaca o legado dos imigrantes italianos e celebra os 150 anos da imigração no Brasil. A publicação promove festas tradicionais, como a da Achiropita, na capital; festivais como o Gastronômico e Cultural di San Gennaro, em Batatais; e museus como o Memorial do Imigrante Italiano Tuto Gasparini, em Vinhedo, além de atrativos como os de Pedrinhas Paulista, com a Arena de Eventos Coliseu, inspirada no famoso anfiteatro de Roma.

No dia 16, a Setur-SP lança uma publicação com os 10 principais roteiros paulistas de lazer ligados à cultura afro-brasileira, incluindo municípios do interior, como Eldorado, Salto de Pirapora e Campinas; do litoral, Santos e Ubatuba; além da capital.

Chamada de afroturismo SP, a publicação tem por objetivo promover a inclusão e o reconhecimento étnico-cultural, apresentando ao leitor quilombos como o da Fazenda, em Ubatuba, no Litoral Norte, além de círculos de dança e cantoria conhecidos como rodas de Jongo do Quilombo Cafundó, em Salto de Pirapora.

Lançamento das campanhas espanhola El Corte Inglês; da Unesco Heritage e da assistente virtual do turismo

Quando: 15 de abril, segunda-feira, a partir das 15h00.

Onde: WTM Latin America 2024 – Estande J05

Endereço: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo

Lançamento do “Guia Turismo de Raízes – Cultura Italiana”; cooking class e dança italiana

Quando: 15 de abril, segunda-feira, a partir das 16h.

Onde: WTM Latin America 2024 – Estande J05

Endereço: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo

Lançamento da publicação “Afroturismo SP”

Quando: 16 de abril, terça-feira, a partir das 13h30

Onde: WTM Latin America 2024 – Estande J05

Endereço: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo