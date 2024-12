SP se prepara para chuvas com radares, sistema de alerta e investimento de R$ 64,3 mi

O vice-governador Felicio Ramuth abriu oficialmente a campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, nesta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes. A iniciativa, realizada pela Defesa Civil, em parceria com outros órgãos estaduais, tem foco na prevenção de desastres naturais e se concentra em preparar o estado para a temporada de chuvas intensas, minimizando riscos e garantindo pronta resposta em situações de emergência. Durante o evento, o Governo de São Paulo anunciou uma série de novos programas e parcerias, além de entregar obras e firmar convênios e termos de cooperação com entidades para integração conjunta de ações de Proteção e Defesa Civil, que somam R$ 64,3 milhões em investimentos.

“Quando a gente fala em mudanças climáticas, tem que se basear em três eixos principais: prevenção, ação e reconstrução. Na manhã de hoje, vemos o Governo de São Paulo agindo, pela Defesa Civil, justamente nesses importantes eixos para que a gente possa criar cidades mais resilientes”, afirmou Felicio Ramuth.

