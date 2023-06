Mutirão Amor Por Osasco chega às comunidades Cidade das Flores e Km 18

Texto: Francine Maia

Larissa Pires e Marcelo Deck

A Prefeitura iniciou mais uma edição do mutirão Amor Por Osasco na segunda-feira (19/6), na Avenida General Newton Estilac Leal, na Cidade das Flores. Com as equipes de zeladoria reunidas às 7 horas, o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, falou com os presentes e deu início aos trabalhos das equipes que estarão nos bairros Cidade das Flores e Km 18 até o dia 24/6.

Com ações de zeladoria que intensificam os serviços de tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e bueiros, capinagem, roçagem, poda de árvores, pintura de faixas de pedestres e guias, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros, o mutirão oferece o serviço da Prefeitura Móvel para atender demandas e sugestões da população. Durante o período de permanência do mutirão na região, os munícipes terão à disposição o serviço na Praça do Samba, localizada na Rua Alexandre Baptistone, no Km 18, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Para a moradora Marilene Silva Gimenez, 55 anos, a conscientização da população é essencial para manter os bairros organizados e mais seguros. “Acho ótimo o mutirão, porque nós temos que cuidar do que é nosso, aqui o Geodésico é um espaço aberto que incentiva atividades físicas para cuidarmos do nosso bem-estar e saúde, então a limpeza é fundamental, mas a conscientização das pessoas também ajuda, porque não é só limpar, a população tem que manter. Fora que não é só a limpeza, também tem a questão da segurança, porque se o mato estiver alto, por exemplo, dá a sensação de espaço largado e aumenta a insegurança, isso atrai pessoas com má intenção”, afirmou.

“As pessoas também devem ajudar, tem prédio que corta o mato e ao invés de jogar fora, deixa na calçada, quando chove entope todos os bueiros e dá enchente. Não é só a limpeza, a conscientização do povo é tão importante quanto”, disse Marislene Martins de Barros, 51 anos, moradora há mais de 25 anos do bairro Cidade das Flores.

O mutirão Amor por Osasco realizará uma reunião entre o prefeito de Osasco, Rogério Lins, secretários e moradores na terça-feira, 20/6, na EMEF Professor João Larizzatti, na Avenida Hildebrando de Lima, número 960, no Km 18, a partir das 19 horas.

Estiveram presentes no encontro os secretários Cláudio Henrique da Silva (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Fábio Grossi (Chefia de Gabinete) e Waldyr Ribeiro Filho (Serviços e Obras), os secretários adjuntos Claudenes Begnini (Transportes e Mobilidade Urbana), Hamilton Sant’Anna (Governo), Luiz Henrique do Nascimento (Planejamento e Gestão) e Persival Santi (Serviços e Obras), o secretário executivo Juliano Duarte Vieira (Projetos e Cidade), entre outras autoridades.