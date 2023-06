Reforma da UBS Anunciata de Lúcia é entregue pela Prefeitura

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

Os moradores do Pestana receberam na sexta-feira, 23/06, a UBS Anunciata de Lúcia, totalmente revitalizada e modernizada. Com o fim das obras de reforma e adequação, a unidade foi reaberta com a presença do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, do deputado estadual, Gerson Pessoa, do secretário de Saúde, Fernando Machado Oliveira, e da secretária adjunta, Suzete Souza Franco, entre outras autoridades.

A reforma contemplou a recepção, os consultórios de clínico geral, pediatria, odontologia, ginecologia, farmácia, sala de vacina e inalação, almoxarifado, corredores e sanitários feminino, masculino e adaptados para pessoas com deficiência. A parte elétrica e hidráulica recebeu manutenção e a área externa agora conta com novo paisagismo, pintura e iluminação. Também foi feita a manutenção do telhado.

“Agora a UBS Anunciata de Lúcia está totalmente reformada e modernizada para atender mais e melhor os munícipes. Lembrando que essa UBS não é da prefeitura, ela é nossa, por isso, a gente tem a obrigação de cuidar desse espaço. Toda essa infraestrutura e investimento foram feitos com muito carinho para nossa população”, afirmou o prefeito Rogério Lins.

Também prestigiaram o evento, os secretários municipais José Carlos Vido (Assistência Social), Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana), Cláudio da Locadora (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos, e a vereadora Lúcia da Saúde.