Programa Proerd beneficia mais de 2,8 mil estudantes da rede municipal de ensino de Osasco

Juliana Oliveira

Marcelo Deck

Na sexta-feira, 23/06, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo (por meio do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos) e o 14º Batalhão de Polícia Militar, realizou a formatura de 2.800 alunos de 20 escolas da rede municipal de ensino que participaram do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). A cerimônia de diplomação, considerada a maior dos últimos 33 anos, aconteceu no 4° Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro, na Avenida dos Autonomistas, s/n – Vila Militar.

Acompanharam o prefeito Rogério Lins no evento, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o comandante do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada, tenente-coronel Ochsendorf, e o major PM, Luís Fernando Sanches, da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos.

A megaformatura contou ainda com a apresentação da Divisão de Corpo Musical Maestro Moni da GCM de Barueri, sob a regência do subinspetor Emerson Faria, e dos PMs da Alegria, capitão Edinho e soldado Risadinha, do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Também participaram do evento, os policiais instrutores do Proerd nas escolas, cabo Adriana, cabo Greice Kelly, cabo Braga, cabo Bonetti, cabo Davi e soldado Moscarelli.

Na ocasião, o prefeito destacou a importância do Proerd nas escolas e das orientações passadas pelos pais e responsáveis para crianças e adolescentes em seus lares. “Nossa missão é fazer com que a educação seja um modelo que gere muitas oportunidades, por isso, investimos na qualidade dos materiais escolares, uniformes, merenda e em tecnologia de ponta. Hoje, nossas escolas são tão boas ou melhores que muitas unidades particulares, tudo isso porque entendemos que o maior patrimônio das famílias são os filhos. Então quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a Polícia Militar e todos os nossos instrutores, nossos profissionais da Educação, mas principalmente as nossas crianças, tenho certeza que as escolhas que elas fizerem hoje darão bons resultados e sempre dirão ‘não’ para muitas coisas que vão aparecer ao longo dessa caminhada”.

Os 2.800 formandos do Proerd são alunos das escolas Padre José Grossi Dias, José Veríssimo de Matos, Oswaldo Quirino Simões, Manoel Ayres, Professor Olavo Antônio Barbosa Spinola, Maestro Domingos Blasco, Maria Tarcila Fornasaro Melli, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, Tobias Barreto de Menezes, Alice Rabechini, João Euclydes Pereira Escola Luiz Bortolosso, Marina Saddi Haidar, Irmã Tecla Merlo, Alípio da Silva Lavoura, Hugo Ribeiro de Almeida, Benedicto Weschenfelder, Professor Darcy Ribeiro, João Larizatti e Elza de Carvalho Mello Battiston.

Para o deputado estadual, Gerson Pessoa, três peças são fundamentais para que o Proerd tenha sentido. “A primeira é a Polícia Militar que traz todo o conhecimento, a outra é a escola e a terceira e, mais fundamental, é a família. Se não houver a participação das famílias a gente não consegue dar continuidade nessa sementinha plantada na vida de cada criança. Gostaria de reforçar essa mensagem para que daqui em diante seja só regar essa sementinha para acolher grandes cidadãos”.

Presente à cerimônia, o comandante do 14º Batalhão de PM, tenente-coronel Joaquim Keida, falou sobre a importância da presença da família no crescimento das crianças. “Essa é a maior formatura nos meus 33 anos de carreira. Espero que cuidem bem dessa sementinha que estamos plantando em nossa comunidade, para que ela germine e cresça direito, porque depois de entortar é muito difícil trazê-la para o caminho do bem. Quem entra para o mundo das drogas tem dois caminhos, cadeia ou cemitério”, destacou.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, falou sobre a alegria em ver mais de 2.800 crianças da rede que tiveram a oportunidade de receber as orientações do Programa. “Tenho certeza que vocês estão informados, preparados e com mais condições de dizer não para as drogas. Também gostaria de agradecer a todos os instrutores do Proerd que estiveram em nossas escolas, conviveram com nossos alunos e partilharam suas experiências”.

Participaram do evento, os secretários Coronel Virgolino (Segurança e Controle Urbano), Marcelo e Couto (Família, Cidadania e Segurança Alimentar) e o chefe de gabinete, Fábio Grossi; o presidente da CMO, o vereador Carmônio Bastos, e os vereadores Josias Nascimento de Jesus (Josias da Juco), Luís Carlos Soares de Oliveira (Julião), Ana Paula Rossi e Rodrigo Gansinho, entre outras autoridades.