Entrega de uniformes de inverno para estudantes da Rede Municipal pela Prefeitura.

Francine Maia

Marcelo Deck

Os pais que levaram seus filhos à Creche Giuseppa Bersani Michelin, no Jardim Umuruama, na segunda-feira (26/6), receberam uma sacola personalizada da Secretaria de Educação com o uniforme de inverno, composto por 2 camisetas de mangas compridas, 1 camiseta de manga curta, 1 blusa de moletom, 1 calça de moletom, 1 jaqueta de helanca e 3 pares de meias.

No início do ano letivo, os alunos receberam uniformes para o período de verão, mochilas e materiais escolares, agora, com temperaturas mais baixas, é iniciada a entrega de kits para Educação Infantil, como os entregues na creche, e para os alunos mais velhos da rede municipal de ensino os kits do Ensino Fundamental com 2 camisetas de mangas compridas, 1 camiseta de manga curta, 1 blusa de moletom, 1 calça de moletom, 1 jaqueta de tactel e 3 pares de meias.

Para o pai dos alunos Heitor, 4 anos, e Nicolas, 1 ano, Gabriel Alves Correia Neto, 38 anos, é uma enorme satisfação receber os uniformes dos seus filhos, principalmente por morar há sete anos em Osasco e nunca ter visto uma escola pública entregar uniformes.

“Aqui o cuidado não é só com a educação, mas também com o bem-estar dos alunos, porque eu sei que muitas crianças não têm condições de ter uniformes de frio, por exemplo. Para mim, como pai, comprar uniforme para duas crianças não é barato, elas crescem e perdem rápido as roupas, então a gente sabe que a escola vai dar uniformes de qualidade, então não nos preocupamos, acaba sendo uma economia e já dá para investir em outras coisas”, explicou o morador do Bela Vista.

Além da presença dos responsáveis que compareceram para retirar os uniformes dos alunos, o prefeito Rogério Lins, ao lado do secretário de Educação, Cláudio Piteri, fez questão de entregar alguns kits para os estudantes e explicar o porquê pediu para anteciparem a entrega dos agasalhos que aconteceria apenas em agosto, de acordo com a programação inicial.

“Estamos entregando os uniformes de inverno antes do recesso escolar e apesar de fazermos um planejamento, às vezes o frio chega mais rigoroso, então antecipamos as entregas. São mais de 70 mil alunos e vocês vão perceber que foi tudo pensado com carinho e os kits de uniforme escolares foram preparados com uma enorme qualidade para serem duradouros”, disse Lins.

Também estiveram presentes na entrega de uniformes, os secretários adjuntos de Educação, José Toste Borges, e de Planejamento e Gestão, Luiz Henrique do Nascimento.