Prefeitura certifica alunas que concluíram cursos em parceria com o Senac

Marco Borba

Caio Henrique

A Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade da Prefeitura de Osasco realizou segunda-feira, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, no Paço Municipal, a cerimônia de formatura do Programa de Valorização das Mulheres. Foram certificadas 170 munícipes que participaram de 14 cursos oferecidos pela secretaria em parceria com o Senac-Osasco entre os meses de abril e maio deste ano.

O programa visa fomentar a autonomia econômica e políticas públicas das mulheres e seu empoderamento. Os cursos abordaram os seguintes temas: empoderamento feminino; projeto de vida, mulheres empreendedoras; customização e aproveitamento do vestuário; prevenção à violência doméstica; autocuidado e maquiagem; e mediação de conflitos por meio do diálogo.

“Estamos orgulhosos e felizes por vocês terem participado e concluído os cursos. Tudo bem se a mulher quer ser dona de casa, mas ela pode ocupar o espaço que ela quiser em qualquer segmento. É mais uma vitória que vocês conquistam na vida”, disse a secretária executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade, Débora Lapas.

Participaram das oficinas mulheres de várias entidades sociais do município, entre as quais a Atos Social; Comunidades 13 e 14; Lar Jesus entre as Crianças; ONG Sementinha do Bem; Instituto Caminhos contra a Injustiça e Instituto Black Power, e munícipes inseridas em programas sociais por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Jardim Veloso e Km 18.

Também participaram do evento Rafael Couto, coordenador técnico do Senac; Renato Nunes, diretor de Negócios do Senac; Carol Cerqueira, presidente do Conselho da Mulher de Osasco; GCM Noêmia, coordenadora do programa Guardiã Maria da Penha; e Rodrigo Gansinho, vereador.