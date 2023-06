VI Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é realizada em Osasco

Francine Maia

Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), realizou na quarta-feira (28/6), a VI Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco, no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, no Centro.

Durante o encontro, foram eleitos delegados para a Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, com representantes da sociedade civil e do poder público de Osasco. A abertura do evento foi realizada pela presidente do Comsea, nutricionista e coordenadora do Curso Superior de Nutrição da Universidade Anhanguera – unidade Osasco, Patrícia de Moraes Pontilho, e pelo diretor do Departamento de Segurança Alimentar e secretário executivo do Comsea, João Pucciariello Perez.

Representando o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário de Planejamento e Gestão, Eder Máximo, relembrou a jornada da administração municipal na implementação do programa Nosso Futuro e ainda falou sobre fomentar políticas públicas para a segurança alimentar.

“Hoje temos o maior programa de segurança alimentar do Brasil, são mais de 100 milhões investidos diretamente no cartão de transferência para que mais de 37 mil famílias possam ter acesso ao alimento. Aqui em Osasco pensamos em políticas públicas com estratégia e técnica, mas também com o coração, afinal, não é só orçamento, o investimento é direto no cidadão, na família, na criança que pode mudar nosso futuro”, disse Eder Máximo.

Aprovada por meio do Decreto 13.778/2023, a IV Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional contou com uma extensa programação que incluiu a leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferência pela Comissão Organizadora; apresentação do balanço de monitoramento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e das principais políticas públicas de segurança alimentar; painel com discussões de eixos temáticos; discussão dos grupos da sociedade civil e poder público por cada eixo temático com mediadores e representantes do Comsea e Caisan Osasco, plenária final e a eleição dos delegados para Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Também estiveram presentes na conferência, o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, o chefe de Gabinete, Fábio Grossi, o secretário adjunto e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Pedro Paulo, as vereadoras Elza Natal de Oliveira e Juliana Gomes de Curvelo, entre outras autoridades.