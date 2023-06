De acordo com o IBGE, a população de Osasco ultrapassa os 743 mil habitantes.

Marco Borba

Caio Henrique

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou quarta-feira, 28/6, o resultado do censo demográfico 2022 realizado em todo o país entre os dias 1º de agosto do ano passado e o último dia 28 de maio. A população brasileira passou de 190.755.799 pessoas em 2010 para 203.062.512. O censo é feito a cada dez anos, mas foi realizado somente a partir do segundo semestre do ano passado em razão da pandemia.

A população osasquense também cresceu nos últimos 12 anos. Passou de 667.740 para 743.432 pessoas. A taxa de crescimento populacional foi de 11,5% (média anual de 0,91%). Ou seja, ganhou no período mais 75.692 moradores. Para efeito ilustrativo, é como se nesse período quase toda a população de Vinhedo (interior paulista), estimada hoje em pouco mais de 76 mil pessoas, tivesse vindo morar em Osasco.

Osasco possui área de 65 km² e sua densidade demográfica, segundo o novo levantamento do instituto, é de 11.445,52 habitantes por km².

Segundo o IBGE, os demais dados que compõem o levantamento, como educação, saúde, saneamento e infraestrutura, entre outros, serão divulgados gradualmente até o final deste ano. Em Osasco, a coleta de dados foi feita por 416 recenseadores.

O recenseamento no país é fundamental, porque é com base nessas informações que os governos federal, estaduais e municipais elaboram e executam as políticas públicas direcionadas ao bem-estar da população. Por isso é essencial que a população confie no trabalho dos recenseadores e os receba e responda com propriedade aos questionamentos nos períodos do censo demográfico.

Osasco é atualmente a segunda maior economia do Estado e a sétima do país e figura entre os municípios brasileiros que mais cresceram e geraram emprego e renda nos últimos anos, sobretudo na retomada da atividade econômica após o período mais agudo da pandemia de covid-19.