Prorrogação da vacinação contra gripe em Osasco vai até 31 de julho, informa Saúde

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco vai prorrogar a vacinação contra a gripe (Influenza) até 31 de julho em todas as Unidades Básicas de Saúde. A prorrogação atende determinação do Governo do Estado.

Aqueles que não se imunizaram contra a gripe têm oportunidade de fazê-lo. Basta comparecer a uma das UBSs (horários e endereços no www.saude.osasco.sp.gov.br). Podem tomar a vacina moradores de Osasco a partir dos seis meses de idade. É preciso apresentar um documento com foto. Menores devem estar acompanhados pelos pais e apresentar carteirinha de vacinação.

A vacina integra a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2023, que teve início para os grupos prioritários no dia 10/4. Antes mesmo de encerrar o período da campanha, o Ministério da Saúde liberou os estoques disponíveis para atender as demandas das cidades brasileiras em razão das baixas temperaturas e aumento dos riscos de doenças respiratórias típicas do outono.

O objetivo da campanha é imunizar 90% de cada um dos grupos elegíveis e reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade, segundo Ministério da Saúde.

Serviço

Vacina contra a gripe para pessoas acima de 6 meses de idade

Prorrogada: até 31 de julho

Local: em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Osasco

Horários de atendimento: www.saude.osasco.sp.gov.br

Mais informações pelo telefone156