Yoga nas quartas-feiras é oferecido no Parque do Piratininga

Olga Liotta

Caio Henrique

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco é um serviço especializado em saúde mental que oferece atendimento integral e humanizado a pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, assim como na reabilitação destes. Fazendo uso das práticas integrativas complementares em saúde, uma equipe da unidade realiza todas as quartas-feiras, às 9h, aulas gratuitas de Yoga no Parque Ecológico Ana Luiza Moura Freitas, localizado na Rua dos Hebreus, 111, no Jardim Piratininga.

A ação denominada “Práticas Integrativas – Yoga no Parque” é aberta ao público, gratuita e visa integrar os pacientes da unidade com munícipes que frequentam o parque, promovendo uma convivência saudável e mais qualidade de vida a todos por meio da atividade física ao ar livre.

O Hatha Yoga une posturas físicas associadas ao controle da respiração e meditação, proporcionando ganhos como a saúde mental, consciência corporal, o desenvolvimento da paciência, a redução de ansiedade e impulsividade, a melhora postural e equilíbrio emocional e físico, bem como melhorias no sistema imunológico, prevenindo doenças.

O programa é organizado pelo professor Ari Osvaldo Alves, funcionário público, fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício, mestre em terapia intensiva e mestrando em Neurologia, que é quem comanda as aulas, juntamente com a coordenadora técnica do CAPS AD, psicóloga Beatriz Espósito, e a enfermeira técnica do CAPS AD, Elizabeth Aparecida da Silva.

“É muito importante a gente ocupar os espaços que o município oferece. Essa atividade faz parte do processo de reabilitação deles, para reaprenderem a ter lazer e a socializar. Além, claro, da prática de atividade física, por meio do Yoga. Aqui há uma integração e é um estímulo para que nossos pacientes possam frequentar outros lugares por conta própria, com mais confiança”, comentou Espósito.

O professor Ari explica que utiliza as técnicas de Hatha Yoga, que envolve o equilíbrio do corpo e da mente, para promover a saúde preventiva, e ainda utiliza da risoterapia (terapia do riso) que contribui para liberar as tensões físicas e emocionais do dia a dia.

“Essa integração está sendo positiva. Agregamos todo o conhecimento da ciência junto com a prática do yoga, que existe há mais de 5 mil anos, sendo muito importante, porque trata-se de saúde preventiva a um custo muito baixo”, comentou.

“Aqui você aprende a ter equilíbrio emocional e a enfrentar os problemas com mais serenidade. Tem alongamento, fortalecimento pélvico e muscular, entre outras práticas. Aquela aceleração do coração passa, você encontra harmonia e os exercícios de isonomia são fundamentais principalmente para os idosos. Conto os dias para vir aqui e me faz uma falta o dia que eu não venho”, comentou Maria da Graça Checchio, 67 anos, moradora do Piratininga.

“Comecei a frequentar as aulas assim que me aposentei, em 2009. Gosto muito! Aqui encontrei inúmeros benefícios à minha saúde. Sofria de labirintite e bursite, tinha medo de atravessar a rua, de cair, e com os exercícios e a frequência regular, fui me adaptando; parei de tomar remédios, por recomendação médica, e o que me ajudou com os exercícios da yoga foi o equilíbrio corporal, além da meditação e a respiração. Resumindo, digo que é excelente. Convido a todos a virem fazer as aulas, o pessoal aqui é super animado e a nossa convivência nos tornou uma grande família”, convidou a munícipe Deise Calazans, 65 anos, moradora da região.

Quem tiver interesse em fazer as aulas do Yoga no Parque pode ir direto ao Parque do Piratininga. Não é preciso fazer inscrição. Basta chegar e juntar-se ao grupo. Menores devem estar acompanhados por um responsável. É recomendado usar roupas leves, tênis, levar uma garrafa com água e um colchonete/tapete tatame para fazer os exercícios com mais conforto. As aulas acontecem ao ar livre, todas as quartas-feiras, às 9h. Nos dias chuvosos o serviço é suspenso.

Serviços

“Práticas Integrativas – Yoga no Parque”

Dia: Todas as quartas-feiras

Horário: 9h

Local: Parque Ecológico Ana Luiza Moura Freitas

Endereço: Rua dos Hebreus, 111, no Jardim Piratininga.

Gratuito

CAPS AD

Realiza acolhimento, avaliação, tratamento, reinserção social, prevenção e redução de danos, além de orientar e apoiar as famílias dos usuários.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e educadores físicos.

Endereço: Policlínica da Zona Norte – Avenida Getúlio Vargas, 889 – Jardim Piratininga

Contatos: 3687-8549 – E-mail: [email protected]