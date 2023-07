Mutirão Amor por Osasco: Rochdale e Aliança propõem ideias em reunião plenária

Marco Borba

Caio Henrique

Moradores do Jardim Rochdale e Aliança compareceram em grande número à Emef Luiz Bortolosso terça-feira, 27/6, para acompanhar a plenária do mutirão Amor por Osasco, que leva aos bairros ações de zeladoria, como poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, tapa-buracos e pintura de faixas de pedestres, entre outros serviços. Nos encontros, o prefeito Rogério Lins e secretários municipais ouvem sugestões e reivindicações visando melhorias nas localidades.

A exemplo de reuniões anteriores em outros bairros, o prefeito explica o que é o mutirão e informa sobre ações já desenvolvidas nos locais e serviços a serem executados. Naquela região, por exemplo, a prefeitura instalou recentemente uma academia ao ar livre para atividades físicas e pista de skate; está finalizando a canalização do córrego do Braço Morto do Rio Tietê e a implantação, às margens do mesmo, da transversal norte, que ligará as avenidas Presidente Kennedy e Presidente Médici; construção do Hospital da Criança e da Mulher (Piratininga); e modernização da UBS Helena Marrey (Helena Maria).

Outras ações da Administração na cidade como um todo estão em andamento, como entrega de notebooks aos 24 mil alunos e professores da rede municipal de ensino; uniformes de inverno; instalação de câmeras de monitoramento nas escolas; e construção de duas bases da Polícia Militar (em parceria com o Estado), uma na Vila Ayrosa e outra em Quitaúna. A prefeitura também contratou mais guardas municipais e adquiriu novas viaturas para a GCM.

Na reunião Rogério Lins pediu aos munícipes que ajudem a manter a cidade limpa ao não jogar lixo e entulho em vias públicas (a remoção pode ser solicitada e agendada pelo telefone 156; a pessoa também pode levar diretamente a um dos sete ecopontos espalhados pela cidade, de segunda a sábado, das 8h às 16h). “É um dever de todos ajudar a manter a cidade limpa”, disse o prefeito.

Lei municipal proíbe o descarte de entulho e lixo em via pública e prevê multa para quem for flagrado em tal situação. Ao final da reunião os moradores apresentaram reivindicações visando melhorias em praças e vias públicas, poda de árvores, remoção de veículos abandonados e sugestões pontuais nas áreas de saúde e educação.