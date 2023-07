Evento Miss e Mister Melhor Idade 2023 será realizado nesta sexta, 7 de julho, às 18h

A Secretaria de Assistência Social (SAS) realizará nessa sexta-feira, 7/7, às 18h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18) a cerimônia de premiação do maior evento da terceira idade do município, o Miss e Mister Melhor Idade 2023.

O programa tem como princípio proporcionar uma participação mais efetiva dos idosos na sociedade e incentivar a prática de atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer, garantindo-lhes mais autonomia e qualidade de vida, conforme assegura o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003.

Esse ano as inscrições bateram recorde, foram mais de 170 inscritos entre mulheres e homens. Outro diferencial é que terá nesta edição o TOP 10, ou seja, além dos tradicionais eleitos: Miss e Mister, Simpatia e Elegância, os que alcançarem uma boa pontuação farão parte do TOP 10 e receberão um troféu de participação.

O cerimonial do evento será realizado por Wagner Fabris, diretor da WM Evento, do Trio Los Angeles, parceiro da ação.

O evento é aberto ao público e aos familiares dos candidatos. Quem quiser prestigiar, a entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às ações do Fundo Social de Solidariedade.

