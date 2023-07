Morador de Osasco participa da competição de Arenacross no Anhembi.

Giane Vieira

Carlos Melo (Nahoradoclick)

Entre os dias 29/04 e 1º/05, o atleta de motocross Rodolpho Moraes, 25, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, participou do Campeonato Arenacross 2023, no Pavilhão Anhembi, em São Paulo.

O campeonato foi válido pela penúltima e última etapa da temporada 2023. Participaram aproximadamente 80 pilotos.

Rodolpho disputou na categoria AX Pró para motos de cilindradas 450cc de pilotos profissionais, com 20 atletas, sendo 12 brasileiros e 8 estrangeiros (USA, Espanha, Venezuela e Portugal), divididos em quatro categorias: AX Pró, AX2, 65cc e 50cc. As competições começaram na sexta, com os treinos livres e classificatórios, onde ficaram apenas 14 pilotos.

O piloto osasquense apesar de estar com uma lesão no ombro, devido a uma queda nos treinamentos, se classificou para duas corridas na sexta-feira. Já no sábado, apesar da dor no ombro persistir, Rodolfo conseguiu se classificar para mais 2 corridas.

Na primeira largada, em 8ª posição obteve um ótimo desempenho, mantendo uma boa velocidade, porém com uma falha caiu e resultou na quebra do radiador da moto, tendo que abandonar a prova com 70%.

Com a ajuda do chefe de equipe Antônio Calheiros e um amigo piloto Henrique, a moto foi reajustada em 30 minutos e ele retornou para a segunda bateria.

O osasquense largou na 5ª posição na segunda bateria. E com a somatória de sábado e domingo, terminou na 10° colocação.

“Quero agradecer a Prefeitura de Osasco e toda a SEREL, pelo suporte e apoio”, destacou o atleta.