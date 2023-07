Família Acolhedora Canguru visita a Arena Corinthians

Francine Maia

Imagens: Fernanda Cazarini

O domingo não poderia ser mais especial e inesquecível para famílias, crianças e adolescentes que fazem parte do serviço Família Acolhedora, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco. Isso porque, elas participaram de uma ação do Departamento de Responsabilidade Social do Sport Club Corinthians Paulista e foram convidadas a assistir a uma partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, na Neo Quimica Arena, em Itaquera.

Com camisetas personalizadas com o logo “Timão Acolhedor”, aludindo ao nome do serviço de Osasco e a forma que o time é chamado por sua torcida, ao todo foram 40 pessoas que participaram da visita guiada da área de responsabilidade social do Corinthians, numa ação que buscou valorizar o serviço das famílias cangurus, além de contribuir na divulgação do serviço de acolhimento.

Para Viviane da Silva Ananias, 37 anos, que acolhe um adolescente de 14 anos há 3 meses e já está em seu terceiro acolhimento, a experiência que ela e a família viveram durante o jogo começou desde a expectativa em sair de casa até levar o adolescente ao estádio. “Essa divulgação é importante para o serviço, mas principalmente para as crianças que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de estarem num estádio como este. Hoje está sendo um dia único. As pessoas precisam conhecer mais o Família Acolhedora – Canguru e saber que cada criança e jovem têm sua trajetória, sua história, mas quando nos propomos a acolhê-los, temos que zelar e cuidar deles da melhor forma possível”, explicou Viviane.

“Eu já tinha vindo na Arena Corinthians, mas só do lado de fora, nunca tinha entrado. Para mim é uma experiência nova, já fazia quase cinco anos que eu estava morando num abrigo e agora estou muito feliz por estar aqui, por ter essa oportunidade e eu sempre vou lembrar desse dia”, disse L., 14 anos, adolescente acolhido pelo serviço.

O secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, ao lado da diretora de Proteção Social Especial, Danielle Silva Bueno, e da supervisora técnica do Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras, Márcia Marciana Favorim, fez questão de acompanhar pessoalmente a visita das famílias e salientar o quanto essa ação seria importante para o serviço.

“O Corinthians é um meio de divulgação maravilhoso do nosso trabalho. Osasco já um exemplo para outros municípios, porque beira à 30% em acolhimento familiar e nós queremos ampliar isso, queremos chegar a 100%. Teremos materiais nossos que serão divulgados nas redes sociais do clube que têm milhões de seguidores. A nossa expectativa é que com essa exposição, mais pessoas tenham interesse em conhecer o trabalho e mais famílias venham integrar o Família Acolhedora”, afirmou Vido.

Família Acolhedora

O serviço de acolhimento familiar foi instituído no município pela Lei Municipal nº 4927/2018 e regulamentado por meio do Decreto nº 11.936/2019, e atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, inseridos em medida protetiva de acolhimento.

É uma política pública que proporciona cuidado individualizado a crianças e adolescentes que precisam ser afastados de suas famílias por decisão judicial. Elas vão morar temporariamente na casa da Família Acolhedora até que possam ir para uma família de forma definitiva, seja o retorno à família de origem (pais), extensa (parentes) ou adoção.

Já o serviço de Família Acolhedora consiste na capacitação de famílias da comunidade para acolher em suas casas por um período indeterminado bebês, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, cuja família perdeu a guarda temporária por determinação judicial da Vara da Infância, até que haja a reintegração familiar ou adoção.

Ao invés dessas crianças ficarem num serviço de acolhimento institucional, ficam morando com uma família acolhedora, podendo ter um vínculo afetivo familiar durante o período de convivência e a Família Acolhedora recebe uma bolsa auxilio para ajudar nas despesas com o menor.

A Secretaria de Assistência Social pretende ampliar o número de participantes do Serviço Família Acolhedora Canguru. Pesquisas comprovam que o acolhimento familiar fornece melhores condições de desenvolvimento para essas crianças e adolescentes por garantir uma atenção individualizada. Atualmente o serviço de Osasco tem 107 crianças no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) e 21 em famílias acolhedoras.

A mascote do serviço é um Canguru, fazendo referência ao fato de que assim como a mamífero, as famílias acolhedoras protegem as crianças e adolescentes que acolhem temporariamente até que se desenvolvam.

Quem desejar obter mais informações pode entrar em contato com a coordenação da Família Acolhedora pelo telefone (11) 99689-6568 (WhatsApp) ou e-mail no [email protected].