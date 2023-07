Ginastas de Osasco se destacam em competições por todo o país

Textos: Giane Vieira

Divulgação

Ginástica rítmica fica em segundo no Campeonato Brasileiro

A equipe osasquense de ginástica rítmica participou de 28/6 a 2/7, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto, que reuniu 54 equipes e 142 atletas de diversas regiões do país.

Osasco marcou presença com as ginastas Gabriela Oliveira, Maria Clara Amaral, Maria Eduarda Félix, Rebecca Lima e Sabrina Mel, além da técnica Maria da Conceição, e a chefe de delegação, Roseli Lopes.

As osasquenses chegaram na final em quatro modalidades e, na final por equipes, ficaram na 10ª colocação. Pelas finais individuas, Maria Clara Amaral, ginasta de nível 2, chegou à final dos aparelhos maças e fita, e ficou em 7° e 8° lugares respectivamente, enquanto Gabriela Oliveira, nível 1, disputou as finais de arco e bola. Gabriela quase chegou ao pódio na bola ao finalizar a competição na 4ª posição, enquanto pelo arco sagrou-se campeã.

Além do Campeonato Brasileiro, houve a realização da Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto de Ginástica Rítmica Juvenil. Nessa modalidade a equipe também marcou presença com a mesma comissão técnica, que ganhou o refoço da técnica Debora Campos e as atletas Isabella Akemi, Julia Milicic, Julia Cacioli, Sofia dos Santos e Sophia Prado, além de Maria Eduarda Félix, que também estava listada para participar da competição adulta.

Todas as atletas que viajaram a Campo Grande são contempladas pelo programa Bolsa Atleta Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

Osasco recebe II Etapa do Troféu Destaque 2023 de Ginástica Artística

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, em parceria com a equipe de Ginástica Artística osasquense, recebeu no dia 24/6, no Ginásio Municipal de Ginástica Artística Ayrton Senna da Silva, na Bela Vista, a II Etapa do Troféu Destaque 2023, competição organizada pela LIGA (Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica). Participaram da competição 18 equipes no total, reunindo cerca de 210 atletas.

A equipe osasquense participou com 15 ginastas contempladas pelo Programa Bolsa Atleta, que conseguiram bom desempenho em todo o evento.

Os resultados individuais das atletas permitiram que a equipe osasquense conseguisse dois títulos: campeã na categoria Livre e bronze na categoria Sub-14.

Na categoria livre, o grande destaque osasquense foi Beatriz Benedetti, campeã nos aparelhos: salto, paralelas assimétricas e solo, resultando a ela o pódio na categoria individual geral.

Carolina Oliveira foi vice-campeã na trave e pelas paralelas, enquanto Bruna Carminatti e Manoela Souza foram vice-campeãs no salto e solo, respectivamente.

Já na categoria sub-14, Ananda Oliveira teve uma ótima competição ao vencer no salto, ficar em 2° na trave e solo e conquistar mais um 3° lugar nas paralelas, resultados que deram a 2° colocação geral para a atleta.

Gabrielle Jesus conquistou dois bronzes, salto e trave, além de outro no individual geral. Outros bons resultados foram a prata de Emily Oliveira e o bronze de Luísa Apolinário pelo salto, fechando um pódio todo osasquense no aparelho, e o ouro de Luna Santos no solo.

“Um ótimo fim de semana para a ginástica osasquense. A cidade recebeu uma grande competição e conquistou dois títulos incríveis. Parabéns a todos os envolvidos”, declarou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.