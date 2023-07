Formatura de 198 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é realizada

Marco Borba

Ivan Cruz

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizou quarta-feira, 05/07, no Teatro Municipal Glória Giglio, a cerimônia de formatura de 198 alunos do quinto ano do ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além dos formandos, participaram do evento familiares, amigos e profissionais da educação, entre eles a supervisora responsável pela EJA Rutiléa Antunes de Lucas, o coordenador do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), Rodrigo Pinho de Farias Lourenço, as secretárias executivas Alessandra Cornaglia (gestão pedagógica), Izilda Orlando (gestão escolar), o secretário-adjunto José Toste Borges e o secretário Cláudio Piteri.

A EJA é uma modalidade de ensino destinada a jovens e adultos a partir de 15 anos de idade. O curso corresponde ao 1º segmento do ensino fundamental (1ª ao 5ª ano) e pode ser completado em três anos. EJA e o MOVA atendem hoje cerca de 1.500 alunos em 23 unidades educacionais da cidade e 15 núcleos de MOVA (nesses locais as aulas acontecem em associações de moradores e sede de sindicatos, por exemplo).

Os motivos para o abandono dos estudos ou o fato de nunca ter pisado em sala de aula são os mais variados. Mas os relatos dos formandos revelam algo em comum: a vontade de aprender a ler e escrever.

É o caso da doméstica Ana Helena Pereira de Souza, 49 anos, moradora do Jardim Helena Maria (zona Norte). “É um dia de muita alegria em minha vida, um sentimento muito bom. Trabalhei na roça em uma área de plantio da família (em Montes Claros, Minas Gerais) desde os 13 anos e não podia ir à escola porque tinha que ajudar em nosso sustento. Com 22 anos vim para Osasco, me casei e tive três filhos. Só agora que eles já são adultos consegui. Quando soube do MOVA me inscrevi e também fiz um curso de artesanato”.

Segundo Ana Helena, o pai tinha pouco estudo e a mãe também não sabia ler e escrever. “O meu pai tinha estudado pouco, o suficiente para ler e escrever. Ele nos ensinou (ela e seus irmãos) apenas assinar o nome. A minha mãe só aprendeu a ler e escrever depois que veio morar com a gente em Osasco. Ela também fez a EJA até o 5º ano e se formou ano passado”, disse a doméstica.

Para Rutiléa Antunes, independentemente da idade, é fundamental que as pessoas busquem a instrução escolar. “É importante por vários motivos, entre eles porque a instrução tira a pessoa da exclusão social, promove a cidadania e abre outras perspectivas de futuro para as pessoas. Para o município também é importante, porque quando a pessoa se emancipa e busca orientação profissional, ela também gera renda para a cidade”, avalia.

Além da educação básica, a EJA/Mova também oferece cursos profissionalizantes aos alunos interessados, entre eles Alimentação, Ginástica Laboral (para o bem-estar físico e mental), inclusão digital, elétrica, artesanato, jardinagem e horta.

No dia 21/6 os formandos participaram da Mostra Eja-Pro (curso profissionalizante), no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefor), onde apresentaram alguns dos produtos produzidos por eles próprios, como objetos em artesanato e vasos para jardinagem.